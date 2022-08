Egan Bernal confirmó qué carreras espera correr en el final de la temporada 2022

Egan Bernal, hace dos semanas, en el Tour de Dinamarca. Foto: EFE - Thomas Sjoerup

Egan Bernal ya volvió. Después de superar casi la muerte, tras un accidente en carretera mientras entrenaba en enero de este año, el ciclista colombiano se montó nuevamente en una bicicleta y corrió las vueltas de Dinamarca y Alemania.

El campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia, en entrevista con Mundo Ciclístico, reveló su emoción por volver a las carreteras tras un accidente que por poco le cuesta la vida.

“Muy contento de volver a competir. Ahí vamos, con muchísima ilusión. Estoy con más ilusión que cuando firmé con Androni. Ha sido una gran experiencia regresar a lo mío”, aseguró el pedalista.

Y agregó: “Me tocó presionar al equipo, a tope, para que me dejaran competir por razones evidentes. Inclusive, el médico que me operó me advirtió: Si se vuelve a pegar en esa parte, va a quedar en silla de ruedas”

Por lo pronto, Egan Bernal ya terminó sus dos primeras carreras tras el accidente, con buenas sensaciones, aunque los resultados, como es lógico, fueron bajos. “Me siento muy bien, depende del punto de vista”m, explicó Bernal.

“Teniendo en cuenta todo lo que me ha pasado, estoy súper sorprendido. Estoy muy contento de la condición física en la que estoy. Mi entrenador me decía: No lo quiero ver adelante, a usted le van a dar ganas, pero no va a hacer nada. Solo quiero que acabe la carrera. Quiero trabajar, quiero apoyar en lo más que pueda. No es un nivel World Tour, pero puedo estar ahí. Puedo apoyar al equipo, que era lo más importante”.

Las próximas carreras de Egan Bernal

Egan Bernal ya piensa en la temporada del próximo año. Aunque apenas regresa a las competencias, el colombiano ya tiene su cronograma prácticamente definido y su máxima aspiración es estar en el Tour de Francia.

Por ahora, el de Zipaquirá adelantó cuáles serán sus competencias en el final de este curso: “Toscana, Sabatini y Pantani, tres carreras en Italia, tres carreras de un día. Después correrré en Croacia, una carrera de dos o tres días, y, después, haré un par de carreras en Italia y terminaré en Lombardía”.

Esas mismas carreras en las que había adelantado hace unos días La Gazzetta dello Sport.

Todo dependerá del tiempo y de cómo Egan Bernal soporte y se adapte al reacondicionamiento de su cuerpo.

