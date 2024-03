Egan Bernal conmueve a Colombia: “pensé que sería imposible volver a este nivel”

Egan Bernal llega segundo en la etapa reina de la Vuelta a Cataluña. Foto: Instagram: Egan Bernal

Egan Bernal está de vuelta. Cada día somos más conscientes, pues el colombiano, día tras día, demuestra que, efectivamente, está recuperando su nivel.

Se vio este sábado, en la etapa reina de la Vuelta a Cataluña, en la que Bernal llegó segundo a la meta, acompañado de Mikel Landa y solo superado por el gran líder de la carrera: Tadej Pogacar.

El pedalista del Ineos, enfrentándose con Jonas Vingegaard, ya había demostrado su nivel, quedando en el podio, hace unas semanas, de O gran Camiño. Sin embargo, esta vez, en la Vuelta a Cataluña, una carrera mucho más importante, la posibilidad de un nuevo podio emociona y conmueve a Colombia.

Después de un accidente que, hace dos años, casi le termina la vida, cuando se estrelló de frente con un bus en pleno entrenamiento, Egan Bernal volvió a levantarse y hoy compite, de nuevo, cara a cara con los mejores ciclistas del mundo. Es tan inverosímil el relato que ni el mismo ciclista se lo cree.

“Es increíble estar a este nivel”: Egan Bernal

Después de la carrera, y su impresionante etapa, Egan Bernal se mostró muy emocionado por el resultado y su buen momento.

“Tengo que confesar que a cierto punto pensé que iba a ser imposible estar de nuevo a este nivel. Pero acá estoy… segundo en la etapa y tercero en la General a falta de un día. Prendan una velita para que mañana todo salga bien”, escribió en su Instagram el de Zipaquirá.

Antes, conversando con los medios de comunicación, el colombiano había dicho que no esperaba lograr lo que había hecho hasta ahora: “No esperaba el podio. Estoy feliz por lo conseguido. Pogacar está a otro nivel, es absurdo intentar irse con él. He podido coger a Landa, que me ha ayudado mucho. Se lo agradezco. Es otro paso adelante, pero tengo que mantener los pies en el suelo”.

Este domingo, en la última etapa, Egan Bernal espera asegurar su tercer lugar en la clasificación general. La jornada tendrá perfil de montaña, pero se espera que el del Ineos pueda sortear bien el día.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador