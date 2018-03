Egan Bernal, cuarto en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña

Redacción deportes

Los adjetivos se acaban cuando se habla de Egan Bernal (Sky). Extraordinario, prodigioso, mágico, notable, admirable, y la lista puede continuar hasta llenar cinco páginas de un periódico impreso. Su capacidad sobre la bicicleta sigue maravillando a propios y extraños con el pasar de los días. Esta metido en todo. Cuando la ruta se empina o cuando hay llegada masiva, no discrimina. De hecho, es el actual campeón de Colombia en contrarreloj. Este martes nuevamente su nombre se imprimió entre los mejores: fue cuarto en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, en un embalaje que ganó el campeón defensor de la competencia, Alejandro Valverde (Movistar).

El recorrido, que en principio parecía iba a ser para embaladores (pues solo tenían que superar dos premios de tercera categoría), lo terminó definiendo la experiencia de Valverde. El español aprovechó la rueda del australiano Jay McCarthy (Bora Hansgrohe) para impulsarse y vencer en la línea de meta al sudafricano Daryl Impey (Mitchelton Scott) para alzar los brazos en Valls tras 175.6 kilómetros de recorrido. Bernal, quien también intentó embalar, pasó en la cuarta posición y fue el mejor de los 10 colombianos que terminaron dentro del grupo de 94 que finalizaron con el mismo tiempo del ganador del día.

Álvaro Hodeg, quien el lunes se quedó con la primera etapa de la competencia, perdió tiempo en el ascenso a Col de Lilla y llegó a más de tres minutos de Valverde. Por lo que ningún ciclista del Quick Step Floors se puso al frente del pelotón en los kilómetros finales de la etapa. El luxemburges Bob Jungels fue el mejor de la escuadra belga. Mientras que favoritos como Nairo Quintana, Sergio Luis Henao y Esteban Chaves llegaron dentro del grupo principal, sin perder segundos y manteniendo sus chances para cuando llegue la alta montaña.

"Ha sido un día de mucha tensión por el viento, pero el equipo ha estado muy atento y adelante en todo momento", explicó Valverde. "Al final hemos podido coger bonificación y ni mucho menos entraba en los planes disputar la etapa, pero salió así y si viene así, hay que disputarlo", añadió el ciclista murciano, que dedicó el triunfo a su hijo Iván "que el otro día se rompió la clavícula jugando al fútbol". Gracias a las bonificaciones, Valverde es el nuevo líder de la carrera con cuatro segundos de ventaja sobre McCarthy y seis sobre Impey.

El ritmo inicial fue lento, muy por encima de las previsiones marcadas en el libro de ruta, pero la escapada del día no se hizo esperar. Tres españoles -Antonio Molina (Caja Rural), Igor Merino (BH Burgos) y Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias)- fueron los protagonistas y llegaron a gozar de una ventaja de 3 minutos y 50 segundos tras el ascenso al Port de la Font de Cera, primer puerto de la jornada de tercera categoría. El día se presentaba, a priori, propicio para los pocos velocistas que participan en la Volta. Entre los aspirantes no figuraba el francés Nacer Bouhanni (Cofidis), que no tomó la salida en la segunda etapa aquejado de una bronquitis.

Pero, ante el ritmo diabólico en los últimos kilómetros, el Coll de Lilla fue un escollo demasiado duro para 'esprinters' como el irlandés Sam Bennet (Bora-Hansgrohe) o el colombiano Álvaro Hodeg (Quick-Step Floors), vencedor en Calella y primer líder de la Volta, que acabó a 3 minutos y 17 segundos de la cabeza. Antes, los equipos candidatos a la victoria tuvieron que apretar las tuercas para dar caza a los aventureros. El todopoderoso Movistar Team y el Quick-Step Floors, de Hodeg, marcaron el ritmo con el único imprevisto del paso a nivel ferroviario a 72 kilómetros de meta, que provocó una neutralización sin afectación en la carrera.

Ya en marcha, el gran grupo acabó con la escapada a 47 kilómetros del final. Ante el viento que soplaba en la zona, el Movistar Team probó, sin éxito, cortar el gran grupo y el francés Cyril Barthe, del Euskadi Murias, se atrevía con una aventura en solitario para puntuar en el esprint situado en Sarral. En este punto, Valverde y Quintana sorprendieron al pelotón acabando segundo y tercero en el esprint y bonificaron dos y un segundos, respectivamente.

En el Port de Lilla la ambición del equipo español se volvió a demostrar. Arrancó el Mitchelton-Scott de los hermanos Yates con un ritmo diabólico y el Movistar Team no se arrugó, con José Joaquín Rojas guiando a Valverde en el descenso. Ya en llano, y con los velocistas Hodeg y Bennet descartados, el duelo entre Valverde e Impey (Micthelton Scott) estaba servido. Nairo Quintana, su compañero de equipo, la otra apuesta del equipo Movistar para la victoria final en esta competencia, es cuarto de la general a 11 segundos de su compañero de equipo. Bernal, por su parte, es décimo a 12 segundos de Valverde. Mientras que Sergio Luis Henao y Esteban Chaves se ubican 23 y 25, respectivamente, con el mismo tiempo de Egan.

El miércoles se disputará la tercera etapa, de 199 km entre Sant Cugat del Vallès y Valter-2000, en la primera de las dos etapas consecutivas con final en alto de esta edición de la carrera catalana. "Mañana es otro día muy duro, muy importante e intentaremos mantener el liderato claro", advirtió Valverde.