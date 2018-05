Logró su primer podio en el World Tour

Egan Bernal: el futuro es hoy

Redacción deportes

Los números de Egan Bernal son impresionantes. Con apenas 21 años y dos temporadas y media en Europa, lleva mejores estadísticas que todos los ciclistas colombianos cuando tenían su edad.

Aunque es claro que debe ir paso a paso y que por delante tiene mucho camino por recorrer, también es cierto que sus condiciones físicas, su personalidad y el espíritu competitivo que tiene permiten soñar con grandes éxitos.

Lo demostró cuando fue reclutado por Gianni Savio y se fue a correr al equipo Androni. Y lo ratificó con la selección de Colombia el año pasado, al ganar el Tour de L’Avenir.

Ese triunfo en la carrera más importante del mundo para pedalistas menores de 23 años terminó de convencer a los dirigentes del equipo Sky para ficharlo. No fueron necesarias las referencias de los primos Sergio Luis y Sebastián Henao, corredores de la escuadra británica, ni tampoco las recomendaciones de empresarios italianos.

“Lo fichamos porque sabíamos de sus condiciones, deportivas y personales”, advirtió el mánager general de la escuadra británica, Dave Brailsford, quien asegura que “esta temporada será para que se adapte a nuestro trabajo, al estilo que tenemos, vamos a llevarlo con calma”.

Sin embargo, no contaban con que Egan era un chico precoz. En su estreno con la camiseta del Sky se coronó campeón de los jóvenes del Tour Down Under, en Australia. Y dos semanas después se impuso en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ruta, en Antioquia. Y luego se convirtió en el primer campeón de la Carrera Colombia Oro y Paz.

El chico llegó pisando duro al equipo que lidera nada menos que Chris Froome. Ni siquiera unas fracturas en la clavícula y en la escápula derechas a causa de una caída en la Vuelta a Cataluña, a mediados de marzo, lo amedrentaron.

Volvió en el Tour de Romandía, en Suiza, y peleó el título con el esloveno Primoz Roglic, vencedor por apenas ocho segundos.

Sin embargo, ese podio, por delante del veterano Richie Porte, le sabe muy bien al colombiano, pues por primera vez lo ocupa en una prueba del World Tour. Además, se quedó con el título de los jóvenes y ganó una contrarreloj individual.

Darío Coini, director deportivo del Sky en la prueba, explicó que “Egan fue el corredor más fuerte en los ascensos, pero se encontró con un Roglic que hizo muy bien el prólogo y supo defender su ventaja. Fue una gran actuación del colombiano y del equipo a su alrededor”.

Agregó que Bernal “escucha y sabe recibir las sugerencias que le hacemos, es un gran talento que debemos seguir cuidando para el futuro”.

Bernal, entre tanto, aseguró que hizo todo para ganar la carrera, pero al final no alcanzó. “Me siento satisfecho porque hicimos una buena presentación. Fuimos protagonistas y estuvimos siempre adelante, que es lo que me gusta y lo que espera mi equipo de mí”, agregó el zipaquireño, quien se formó en el ciclomontañismo e inició su carrera apoyado por la Fundación Mezuena.