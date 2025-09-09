No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Egan Bernal, el renacido

El ciclista zipaquireño, de 28 años de edad, logró el triunfo más importante desde que sufrió un grave accidente que por poco le quita la vida, a comienzos de 2022.

Luis Guillermo Ordoñez
09 de septiembre de 2025 - 11:09 p. m.
El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.
Foto: Agencia AFP

Egan Bernal ganó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. Sin embargo, su triunfo de este martes en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 es el que más ha disfrutado. Luego de haber alcanzado la gloria subiendo al escalón más alto del podio en París, el ciclista cundinamarqués parecía encaminado a convertirse uno de los más grandes pedalistas de todos los tiempos, pero un durísimo accidente a comienzos de 2022 por poco acaba con su vida.

Su primer milagro fue sobrevivir. Los médicos pronosticaron que, por la gravedad de las...

@MemordonezLordonez@elespectador.com

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 18 minutos
¡Grande Egan! Lástima por el sabotaje de los fachos descendientes de los moros de Franco.
