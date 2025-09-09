Egan Bernal, el renacido

El ciclista colombiano Egan Bernal, ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España 2025. Foto: Agencia AFP

Egan Bernal ganó el Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021. Sin embargo, su triunfo de este martes en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 es el que más ha disfrutado. Luego de haber alcanzado la gloria subiendo al escalón más alto del podio en París, el ciclista cundinamarqués parecía encaminado a convertirse uno de los más grandes pedalistas de todos los tiempos, pero un durísimo accidente a comienzos de 2022 por poco acaba con su vida.

Su primer milagro fue sobrevivir. Los médicos pronosticaron que, por la gravedad de las...