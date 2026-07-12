Egan Bernal entró al Top-10 del Tour de Francia: así va la clasificación general

Egan Bernal en acción durante la novena etapa del Tour de Francia 2026. Foto: Agencia AFP

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Después de nueve días de intenso pedaleo, el pelotón del Tour de Francia 2026 por fin podrá disfrutar este lunes de su primer día de descanso. La pausa llega tras la victoria del neerlandés Mathieu van der Poel en la novena etapa, una exigente jornada escarpada que concluyó en Ussel y que trajo pocos cambios en la lucha por la clasificación general.

Van der Poel construyó su triunfo desde la fuga del día, en la que estuvo acompañado por el francés Alex Baudin, el noruego Tobias Halland Johannessen y el británico Tom Pidcock. El cuarteto logró resistir el regreso del pelotón y el neerlandés terminó imponiéndose al esprint para sumar una nueva victoria en la Grande Boucle.

La clasificación general prácticamente no sufrió modificaciones. El grupo de los principales favoritos cruzó la meta apenas unos segundos después de los escapados, por lo que ninguno de los aspirantes al título cedió tiempo respecto a sus rivales directos. Así, Tadej Pogačar conservará una jornada más el maillot amarillo de líder.

El esloveno del UAE Team Emirates acumula un tiempo total de 32 horas, 17 minutos y cuatro segundos. tras las primeras nueve etapas del Tour de Francia 2026. Su principal perseguidor continúa siendo el danés Jonas Vingegaard, del Visma | Lease a Bike, a quien aventaja por 2:42 minutos en la general.

El líder de la clasificación de los jóvenes también viste los colores del UAE Team Emirates. El mexicano Isaac del Toro marcha tercero en la general, a 3 minutos y 27 segundos de Pogačar. El top cinco lo completan el belga Remco Evenpoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), quienes siguen firmes en la pelea por el podio.

¿Cómo van los colombianos en el Tour de Francia?

La jornada también dejó una buena noticia para Colombia. Egan Bernal (Netcompany Ineos) consiguió meterse en el top 10 de la clasificación general tras mantener el ritmo de los favoritos y verse beneficiado por la salida de ese selecto grupo del checo Mathias Vacek (Lidl-Trek), quien tuvo un día complicado y terminó perdiendo varias posiciones.

El cundinamarqués, campeón del Tour de Francia 2019, ocupa ahora la décima posición de la clasificación general, a 9:29 minutos de Tadej Pogačar. Bernal es el colombiano mejor ubicado y el único que mantiene aspiraciones de pelear por un lugar destacado en la general, por lo que las etapas de montaña serán determinantes para sus opciones.

Los otros colombianos en competencia tienen objetivos diferentes. Harold Tejada (26°), Sergio Higuita (40°) y Einer Rubio (48°) buscarán identificar la jornada ideal para lanzar un ataque desde la fuga e intentar quedarse con una victoria de etapa, mientras que Fernando Gaviria (166°) continuará concentrado en las oportunidades que ofrezcan los finales al esprint.

La carrera regresará el martes con la décima etapa, una exigente fracción de alta montaña entre Aurillac y Lioran. El recorrido tendrá 166,6 kilómetros de extensión y un desnivel acumulado de 2.990 metros, características que prometen una jornada clave para los hombres que aspiran a conquistar el maillot amarillo en París.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la novena etapa:

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