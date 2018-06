Egan Bernal espera correr el Tour de Francia

Eder Garcés, Fedeciclismo

Desde su regreso al país tras conquistar su primer título World Tour en California, Egan Bernal se ha dedicado a seguir los planes del equipo en torno a su posible debut en el Tour de Francia. A sus 21 años y con la garantía de haber realizado un primer semestre espléndido, el joven talento del Team Sky aguarda con ilusión la confirmación de los ocho elegidos para afrontar la ‘Grand Boucle’.

Conforma la preselección de Nicolás Portal y Dave Brailsford, quienes se han rendido ante la evidencia de los resultados y la constante progresión del colombiano en las grandes citas del calendario. Salvo su caída en Cataluña, donde estaba listo para entrar en el podio junto a Alejandro Valverde y Nairo Quintana, ha dejado su sello indeleble en el Tour Down Under, Colombia Oro y Paz, Tour de Romandía y Tour de California.

Por tanto, después de varios análisis pensando en su futuro como líder de grandes carreras, los británicos han contemplado su debut en el Tour como parte de un proceso en el que estará escoltado y libre de presiones. Faltan horas para confirmarse, y de aparecer en la nómina, Egan se convertiría en el primero de los legionarios de Europa en hacer su debut en carreras de tres semanas justo en la más prestigiosa de ellas.

“Sería muy bonito poder correrlo, un sueño hecho realidad. Cuando uno es niño y ve la televisión y ve el Giro dice: ‘¡Wow, qué chévere el Giro!, ve la Vuelta a España y muy bacano. Pero yo no sé por qué uno ve el Tour y es el Tour, no estoy desmeritando las otras carreras, es solamente que el Tour nos lo pintan de una forma que uno le va cogiendo un cariño y un amor especial”, dice Egan, visiblemente emocionado ante una posibilidad latente, y a la que solo le faltan horas para ser una realidad.

“Debutar, y el simple hecho de decirle a los nietos: ‘¡oigan, yo estuve en la salida del Tour de Francia!’ No sé si lo voy a terminar o qué voy a hacer allá, cómo me va a ir, pero ya puedo decir que salí en un Tour. Eso nadie me lo va a quitar. Me hace mucha ilusión”, asegura el portento, quien desde su irrupción en el Sky ha conquistado al mundo con su inmenso talento.