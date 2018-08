Egan Bernal estará como mínimo tres semanas sin competir

El ciclista colombiano Egan Bernal (Sky) estará tres semanas de baja, como mínimo, tras su caída el pasado sábado en la Clásica de San Sebastián, anunció su equipo.

El escalador colombiano, revelación del Tour de Francia 2018, abandonó este lunes el hospital de San Sebastián, adonde fue trasladado después de su accidente.

(Puede leer: Egan Bernal, un campeón desde antes de nacer).

"Egan fue operado este sábado por la tarde para reparar su labio superior, que se rompió debido al golpe, y para reducir su fractura nasal", precisó la formación británica.

El joven colombiano (21 años), que tendrá que recurrir a la cirugía dental para reparar las piezas rotas, sufrió una pequeña hemorragia cerebral después de su caída.

"Continuará siendo vigilado de cerca por nuestro equipo médico", añadió el Sky.

Bernal se cayó a menos de 20 kilómetros de la línea de meta de la Clásica al mismo tiempo que otros corredores, entre ellos el español Mikel Landa (una vértebra fracturada).

UPDATE: We're pleased to report @Eganbernal has been discharged from hospital following his crash at #Klasikoa. Full injury update



> https://t.co/m0ddLiK2Z4 pic.twitter.com/QdefM18Alk