Egan Bernal: esto dijo Ineos sobre su regreso a la competencia

Egan Bernal ha desafiado todas las posibilidades en las últimas semanas. Tres meses después de su accidente, el 24 de enero, el colombiano ya está en la parte final de su recuperación y está listo para regresar a los entrenamientos con su equipo, Ineos.

El de Zipaquirá partió el pasado jueves con rumbo a Europa con la ilusión de volver a competir al máximo nivel en su bicicleta, algo impensado en las últimas semanas tras la vorágine de los últimos meses.

Sin embargo, la posición de la escuadra británica es conservadora al respecto del regreso del pedalista colombiano. No es para menos, Bernal se rompió veinte huesos, once costillas, el fémur y la rótula; tuvo fracturas en las vértebras T5-T6 y una apófisis odontoides; es decir, otra fractura pero en la segunda vértebra cervical (C2); se rompió el pulgar, se perforó los dos pulmones y hasta perdió un diente.

Rod Ellingworth, subdirector del equipo, le dijo al portal Cyclingnews: “Creo que todos han estado especulando sobre cuándo volverá a competir, pero para ser muy claros, no hay planes en este momento”.

Los rumores sobre el regreso del vigente campeón del Giro de Italia llegaron, sobre todo, después de las declaraciones de Gustavo Uriza, especialista médico que ha llevado el caso del ciclista, y que explicó esta semana que: “Egan está curado de la fractura de odontoides. A partir del día 120 del accidente, Egan podrá pararse en pedales y competir en forma. Sin embargo, sus entrenadores en Europa serán quienes aprobarán que eso suceda”.

Y desde Ineos son claros: “Hemos dicho todo el tiempo, realmente, que Egan tiene que tomarlo día a día. Cuando alguien ha tenido un accidente horrible como ese, en primer lugar está ese shock inicial para él y su familia. Luego, después de eso, tendrá que superar las operaciones clave”.

Ellingworth agregó: “Egan Bernal va a volver, pero no hay expectativas y todavía no hay absolutamente ningún plan para competir. Es demasiado pronto para predecir cuándo podría volver. No tiene sentido ni siquiera poner una fecha”.

Así las cosas, el futuro de ganador del Tour de Francia en 2019 pasa exclusivamente por recuperarse de su accidente. La competencia llegará con el tiempo.

“La relación con el grupo médico en Colombia y nuestro equipo médico ha sido increíble. Todo lo que ha hecho Egan lo ha hecho en conjunto con el equipo. Ahora, él tendrá que volver al entorno del equipo. Estará en la bicicleta con los muchachos y eso lo estimulará. Sin embargo, no es tan sencillo, no es como si acabara de regresar de una clavícula rota. Hay más complejidades aquí, y es por eso que no correrá hasta que esté listo”, agregó el subdirector de Ineos.

Por ahora, Egan Bernal ya está listo para seguir el curso de su proceso. En los últimos días el de Zipaquirá fue protagonista en las redes sociales por unos tuits en los que comentó su opinión sobre la coyuntura política y electoral que vive Colombia. No obstante, más allá del espectáculo que se persigue detrás de juzgar sus ideas, lo más importante es que cada vez estamos más cerca de ver a Egan Bernal montado de nuevo en su bicicleta, compitiendo en las grandes vueltas.

