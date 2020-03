Egan Bernal, negativo en la prueba del coronavirus

El campeón del Tour de Francia sigue en cuarentena en su casa, donde se entrena para no perder estado físico.

El pedalista colombiano Egan Bernal confirmó que después de llegar de Europa se aisló en su casa y le practicaron la prueba del COVID-19, que arrojó un resultado negativo.

“Hace ya unos días llegue de Europa y me aislé en mi casa como dicen las autoridades, después de unos días contacté al Ministerio de Salud, ya que venía de una zona de alto riesgo de contagio. Ayer vinieron a mi casa a hacerme el control y el resultado es negativo al COVID-19”, publicó el reciente campeón del Tour de Francia.

El ciclista cundinamarqués del equipo Ineos le envió un emotivo mensaje al personal de salud que se encuentran enfrentando la crisis contra el nuevo coronavirus. “Al Ministerio de Salud y a todas las personas que en este momento están trabajando día y noche para controlar esta situación, quiero agradecerles enormemente de parte de toda Colombia. Esto es más valiente que ganar un Tour De Francia, y ustedes en este momento son héroes nacionales”.

Finalmente, Bernal invitó a los colombianos a permanecer en casa, como él lo hace, en la medida de lo posible. “De igual forma seguiré en casa, voy a seguir cumpliendo la cuarentena, y apoyando a mi país. Quiero invitar a mi gente colombiana que no salgan a las calles si no es necesario, no todos tienen los mismos beneficios que otros (eso es claro), pero en lo posible estar en casa”. Y posteriormente subió a sus redes sociales una imagen entrenando.

