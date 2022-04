Egan Bernal: “No tengo fecha de regreso, sería irresponsable ponerme esa presión”

Sonriente y optimista luce Egan Bernal dos meses después de su grave accidente. /Terumoto Fukuda-El Espectador Foto: Terumoto Fukuda

Egan Bernal ya rueda en carretera. A pesar de que decían que posiblemente no volvería a caminar, ya volvió incluso a montarse en la bicicleta.

Este sábado, el zipaquireño atendió por primera vez a los medios de comunicación después del grave accidente que sufrió en Gachancipá, el pasado 24 de enero, cuando se estrelló contra un bus, a 60 kilómetros por hora.

Entérese de toda la actualidad deportiva en El Espectador

El campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 fue claro. No sabe cuándo volverá a competir. No es prudente afirmarlo, más allá de que es lo que más desea, dijo. Y, aunque los tiempos de recuperación han sido acelerados, Bernal solo está concentrado en volver a amar la bicicleta, su pasión.

“Lo primero que me preguntaron los médicos fue si podía mover las piernas. Ahí me di cuenta que era grave. Creí que era una fractura de fémur y las costillas. Pero cuando me desperté y me dijeron eso, me di cuenta de que era algo más complicado”, admitió al iniciar la charla.

Thank you to everyone who joined @Eganbernal for #RideWithEgan 🙌



An incredible turn-out on @GoZwift. How good is it to see Egan back in the saddle 😊 pic.twitter.com/ex6gMKB8Ua — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 2, 2022

El pedalista de 25 años de edad admitió que “los médicos no me dijeron que me tenía que retirar, pero lo pensé cuando estaba en la UCI, porque en ese momento no sabía si podía volver a montar en bicicleta. Claro que eso no me trasnochada en ese momento. Si me tengo que retirar me retiro. Me importaba estar con mi familia y saber que podía volver a caminar”.

También confesó que “cuando uno queda solo y en la noche se va la familia uno se deprime. Esa es la parte más dura. Los medicamentos los deprimen a uno”. Y explicó que “depende de uno salir adelante. Siempre he querido darle un buen ejemplo a mi hermano y siempre he querido que mi mamá este orgullosa. Yo veía a mi mamá llorar y yo le decía no quiero llorar yo y no quiero verla llorar a sumercé. Fue duro para ellos verme así. Yo que soy el hiperactivo de la familia. Ellos tenían que verme bien. Mi motivación ha sido mi familia”.

Histórica medalla de Colombia en natación artística

Luego contó detalles de su evolución: “Ahora no me preocupo por volver. Estoy disfrutando de pedalear. No me preocupa el Tour de Francia. En algún momento sentiré dolor. Tuve muchas fracturas. Es normal. Ahora, al paso que voy, no me duele nada. En algún momento volverá el dolor y tendré que vivir con eso. Quiero ser feliz. No tengo fecha de regreso, sería irresponsable ponerme esa presión, aunque ya hay muchas cosas que hago de irresponsable”.

Ante un centenar de comunicadores, Egan se mostro optimista y animado, agradecido por esta nueva oportunidad que le ha dado la vida y con toda la gente que lo ha respaldado. “.El apoyo de mi equipo fue fundamental. Mis compañeros están pendientes Tenemos un chat y ellos me preguntan constantemente. Cuando el equipo se fue, ellos dejaron todo listo para que la recuperación fuera óptima. Organizaron todo y ayudaron a mi familia”.

Mira Mamá, sin manos!! 🤓 pic.twitter.com/AQtdUVfuGW — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 1, 2022

Insistió en que debe ir paso a paso. “Es un sueño poder competir este año. La Vuelta a España sería demasiado. Tres semanas es demasiado para el cuerpo. El cuerpo dirá y el tiempo, pero no hay que ser imprudente. Solo quiero vivir el proceso y por ahora seguir montando con mi mamá”.

También dijo: “Xabier Artetxe ha sido una persona clave en mi vida. Ha sido mi entrenado desde hace cinco años cuando llegue al SKY. Me va a regañar pero el es más que mi entrenador, es mi amigo. Él siempre estuvo para mí después de la caída. Se quedó conmigo mucho tiempo. Me acompañó y me ayudó a encontrar el equilibrio en medio de tanto caos. Con el gane el Tour y el Giro y será fundamental para que yo pueda recuperarme totalmente”.

Así se jugará la fase de grupos del Mundial de Catar 2022

De sus planes, señaló que “la idea es viajar para recuperarme en Europa. No porque sea mejor sino porque también es bueno darle ese estímulo al cuerpo. Mentalmente puede venir bien. Volver a ver a mis compañeros me hará bien, aunque ahora estar con mi familia es lo más importante”.

Ante las insistentes preguntas sobre su rápida recuperación física, envió un mensaje a sus seguidores: “Ha sido gracias a la energía que me manda la gente. Creo que el apoyo de los colombianos suma mucho. Les agradezco a los que estuvieron pendientes. A los que se sintieron tocados por la caída que tuve. Haré lo posible por que valga la pena”.

Paso Bike girl 💁🏼‍♀️ pic.twitter.com/cTGni7srXi — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 30, 2022

Egan también habló de las indicaciones que le dieron los médicos al salir de la clínica de La Sabana, en la que estuvo dos semanas. “Puedes salir a la carretera”, que era suficiente para él. “Puedo pedalear, pero sin hacer locuras ni apocalipsis. Para estar bien me hace falta dejar el bastón y poder pararme en pedales”.

Reconoció que el episodio le enseñó muchas cosas de la vida. “Está caída fue distinta a las otras. Por el impacto, porque casi me mato. Aprendí a ser más humano porque me sentí más vulnerable. Nunca me preguntó por qué a mí. Si le puede pasar a los demás por qué no a mí. Sería egoísta pensar que a mí no me puede pasar”.

Sin Luis Díaz, Liverpool le ganó al Watford del ‘Cucho’ Hernández

“Cuando estaba en el hospital no era consciente. Mi familia no me decía porque yo estaba sufriendo. Después me dijeron, cuando salí, de todo lo que había impactado a la gente mi caída. Todo pasó muy rápido. Lo único que quería era volver a montar en bicicleta. Lo que me hizo feliz fue volver a salir con mi familia, mi mamá, mi hermano y mi parche. Lo más bonito de volver a montar en bicicleta fue sentir el viento la cara. Y el dolor nunca apareció. Creí que me iba a doler, pero al contrario, fue el día más feliz de mi vida”, agregó.

Finalmente, Egan dijo que “con mi hermano trato de estar super pendiente. Es como mi hijo. Lo aconsejo y lo acompaño. Pude acompañarlo a una carrera en el Huila. Nunca olvidaré la cara y su sonrisa cuando le dije que lo acompañaba. No sé si será ganador, es pequeño todavía, pero no se le olvidará que lo acompañé”.

2do día en bici ✔️

O yo no perdí tanto nivel o ellos no han mejorado nada 🤨🤪 pic.twitter.com/0XI67rFjKr — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 28, 2022

Cerró admitiendo que “por ahora no pienso en mis rivales. Ya llegará el momento. Ahora pienso en mi recuperación y estoy agradecido por poder estar con mi familia. Pasé lo más difícil, que fue un tiempo corto. Solo son dos meses. Miro atrás y me impresiono. Fue difícil, pero ahora ya puedo hacer mi vida normal y montar en bicicleta y eso es lo fácil, volver a coger forma”

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador