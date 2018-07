“Egan Bernal nos ha sorprendido a todos en el Sky”: Xabier Artetxe

Iván Mauricio Casas

El Sky es el mejor equipo del ciclismo mundial y para seguirlo siendo no deja ningún detalle al azar. El 11 de junio pasado llegó a Zipaquirá uno de sus entrenadores, el español Xabier Artetxe, quien se encargó de la preparación de Egan Bernal en las semanas previas al Tour de Francia.

Para la escuadra británica es muy importante tener una comunicación fluida con sus ciclistas, y por eso desde 2015 cuenta con Artetxe, quien hasta entonces trabajaba con el Movistar de Nairo Quintana.

Su misión ha sido preparar a los pedalistas colombianos Sergio Luis y Sebastián Henao, además de algunos españoles. Y este año asumió esa misma función con Egan Bernal.

“Cuando llegué al equipo, con Sergio no sabíamos bien el inglés, nos llevaban un entrenador australiano y no era igual. Con Xabi todo es más fácil, no sólo en la preparación, sino en la interacción con otros miembros del equipo. Sabe mucho y además te enseña. También te escucha cuando estás cansado y transmite confianza al momento de planificar las cosas. Más que un profesional, es como un amigo con el que compartes buenos momentos”, explica Sebastián Henao.

Artetxe es licenciado en educación física, magíster en alto rendimiento y está haciendo su tesis doctoral en biomecánica y fisiología del ciclismo. Practicó este deporte hasta los 20 años, pero no obtuvo resultados destacados. Entonces decidió dedicarse a la academia para mantener una relación estrecha con el ciclismo desde la ciencia y el entrenamiento.

Colombia, en el Oriente antioqueño y el altiplano cundiboyacense, especialmente, es familiar para él, debido al seguimiento periódico que les realiza a nuestros deportistas. “La ventaja de entrenar en estos lugares es la altitud sobre el nivel del mar. Están por encima de 2.500 metros y esta es un arma muy importante. Además, el ciclista colombiano está muy apegado a su tierra, a la familia, los amigos y la cultura, entonces es donde mejor se sienten y psicológicamente les favorece”, reconoce el entrenador de 39 años, cuya gran satisfacción y motivación es ver la evolución de sus pupilos, entre ellos Bernal.

“Con Xabi hemos trabajado en la posición de la bicicleta de contrarreloj y en el equipo están pendientes de cada pequeño detalle para mejorar, como el enterizo, el manubrio 3D o la bicicleta”, cuenta el zipaquireño de 21 años, actual campeón nacional de la crono y gran revelación del Tour de Francia 2018, en el que ha realizado un sorprendente trabajo para sus líderes, Chris Froome y Geraint Thomas. “Estoy aprendiendo cantidad de cosas cada día. Es una experiencia maravillosa”, agregó el colombiano, llamado a ser una de las grandes figuras del ciclismo en los próximos años.

De eso precisamente habló su entrenador, Xabier Artetxe, quien reconoce el inmenso talento del cundinamarqués.

¿Qué necesita un ciclista colombiano para alcanzar un rendimiento como el de Chris Froome?

En la crono, evidentemente, Chris Froome es capaz de sacarles bastante tiempo, pues tienen menor envergadura, menor peso corporal. Además, en la montaña puede estar al nivel del mejor escalador. Los colombianos deben tratar de mantener la habilidad de escaladores y ser más completos en los otros terrenos, para que sufran menos en las etapas llanas.

¿Cuál es el rol de Egan Bernal, Sergio Luis Henao y Sebastián Henao en el Sky?

A Egan, sabiendo un poco el potencial que tenía, se le fichó para ser un líder a futuro dentro del equipo, para tener paciencia, trabajar con él y que en un período de dos o tres años sea un corredor que esté brillando a nivel internacional. Nos ha sorprendido a todos. Los plazos se nos están adelantando y su progresión se está viendo muy acelerada. Desde el primer momento hemos visto de lo que es capaz, tanto por sus cualidades físicas, que son excepcionales, asombrosas para un chico de 21 años, como por su forma de ser, su carácter, su hambre de victoria. Sin embargo, dada su juventud, los resultados que está teniendo no dejan de sorprendernos y ya está ocupando un papel de líder dentro del equipo, pero va sin presiones y con la idea de aprender. Sergio Luis lleva un altísimo nivel durante varios años y es un líder en carreras de una semana y las clásicas. En las pruebas grandes ha demostrado ser un excelente gregario. Sebastián Henao casi de manera natural se va enfocando para ser un trabajador, un gregario. Muchas victorias del equipo se han conseguido por él.

¿Cuál considera que es su principal virtud como entrenador?

Creo que siempre se debe escuchar al ciclista. Los entrenadores tenemos en la actualidad muchas herramientas que nos permiten medir de distintas formas cuál es el rendimiento del ciclista, pero al final, lo que él piensa, lo que él siente y lo que él te dice es tan importante como los datos del potenciómetro, de la frecuencia cardíaca, de los análisis de lactato, del consumo de gases. Podemos poner un montón de variables dentro de ese análisis, pero para mí lo más importante es escuchar cómo se siente el ciclista, porque muchas veces puedes estar viendo cosas en los datos, pero el ciclista puede estar dándote al mismo tiempo otra información que no se ve en los números, porque la cabeza juega un papel muy importante y el estado anímico influye mucho en el rendimiento.

¿Cómo se combina el entrenamiento virtual con el real, cara a cara?

En estos tiempos de plataformas digitales y aplicaciones, desde cualquier lugar puedo ver los entrenamientos que mis dirigidos han hecho: recorrido, velocidad, tiempo, altitud, kilómetros, potencia, ritmo cardíaco, todos los datos, segundo a segundo. De esta forma analizo las consecuencias de cómo ha ido ese plan. No obstante, es necesario el contacto directo, convivir, las sensaciones, el diálogo. Se recupera mucha información más allá de la que te da la ciencia. La posibilidad que tuve de planificar al lado de Egan los objetivos a corto, mediano y largo plazo es esencial. No se puede entrenar a una persona que está a miles de kilómetros, por eso en este equipo Sky tenemos la posibilidad de estar cerca de los ciclistas, viajar a donde ellos están, también ir a las competencias. Eso nos demanda más tiempo, programación y logística, pero los resultados están a la vista.

¿Usted monta en bicicleta?

Sí, pero tuve algunos años en los que no tenía tiempo para hacerlo por trabajo y estudio. Subí de peso y, como siempre he practicado deporte porque me gusta, no me sentía bien con sobrepeso. Al llegar al Sky aprendí que el ciclismo en sí es tan importante para ellos que te proporcionan bicicleta, uniformes y material deportivo para salir a rodar en la mañana o en la tarde, incluso en las carreras como Giro, Tour y Vuelta. Desde nuestro jefe, David Brailsford, hasta entrenadores, directores, mecánicos y personas del grupo de apoyo salimos a rodar. Durante el año trato de salir a montar en bici tres o cuatro días por semana, ya que siento que es la mejor terapia para mantener la mente fresca y satisfacción conmigo mismo.

¿Qué es lo más difícil de trabajar en el alto rendimiento?

Normalmente, a la hora de entrenar, los ciclistas no suelen ser perezosos, llevan una vida ordenada, pero es necesario tener una alimentación estricta, porque el peso es fundamental, y más cuando se habla de potencia relativa o vatios por kilo. Para mejorar ese rango aumentas la potencia o disminuyes el peso. Mediante el entrenamiento estamos muy limitados porque el corredor tiene las capacidades físicas que tiene y de lo que se trata es de disminuir el peso, sin que esto represente a su vez una disminución de fuerza o disminución de potencia, por lo tanto, es muy difícil jugar con estas variables, y a la mayoría de ciclistas, no a todos, les cuesta trabajo llevar un peso controlado.

¿Qué es el entrenamiento invisible?

Una cosa es el entrenamiento encima de la bicicleta y otra el entrenamiento que no es un esfuerzo físico, pero que influye en el rendimiento. Para entrenar mejor y rendir más hay que recuperar bien. Esto incluye las horas de sueño y la calidad de estas horas, estar tranquilo en las tardes, no andar fuera de casa, de aquí para allá. Un ciclista, con el simple hecho de estar de pie se cansa. Ellos tienen que llevar una vida casi monacal, cuidarse en su alimentación y fortalecer el aspecto psicológico, la motivación y la concentración. Hoy en día, a este nivel, esos pequeños detalles fuera de la bicicleta hacen que pueda haber diferencia entre ganar o perder una gran carrera. En eso puedo decir que Chris Froome es un ejemplo a seguir.

¿Qué cree que hace falta por trabajar en Colombia?

En el tiempo que he estado en Colombia con Egan, Sergio y Sebastián, veo que hay muchísimo talento, impresionante, pero veo a los chicos sin una referencia, sin unas pautas a seguir respecto a lo que tienen que hacer, entonces es más difícil surgir y llevar la preparación de manera adecuada, porque realmente no saben lo que tienen que entrenar. No quiero generalizar y estoy seguro de que en Colombia hay buenos entrenadores, pero hace falta el apoyo de una estructura de detección de talentos desde la base, sistemas organizados, como los pueden tener otros países más avanzados en este sentido, como Australia, Inglaterra, Noruega e incluso Estados Unidos. Ellos tienen un método muy completo. Colombia es un país con mucha cultura ciclística, como Francia, Italia y España, en los que hay mucha calidad, y dentro de la calidad hay competitividad de donde el talento surgía de manera natural, sin una base.

¿Qué es lo más curioso que ha visto en nuestras carreteras?

En España y otros países no había tenido la oportunidad de parar a mitad del entrenamiento y justo al lado de la carretera comprar unos bananos o aprovisionamiento. Comprar un racimo de bananos y tener de sobra para compartir con todos los ciclistas que acompañaban a Egan en la carretera fue algo nuevo para mí.