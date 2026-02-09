Logo El Espectador
Egan Bernal: rey en su propia tierra

Ante su gente en Zipaquirá y tras una feroz batalla contra Iván Ramiro Sosa, el ganador del Tour de Francia y el Giro de Italia se volvió a consagrar campeón nacional, como lo había hecho en 2025.

Fernando Camilo Garzón
09 de febrero de 2026 - 12:29 p. m.
Egan Bernal (c) del equipo Ineos posa junto a Iván Ramiro Sosa (i) del equipo Kern Pharma y Juan Felipe Rodríguez (d) del equipo Education First ganadores del oro, plata y bronce respectivamente en el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 en Zipaquirá (Colombia).
Foto: EFE - Carlos Ortega

¡Hubo alarmas antes de la tormenta! En el preludio de la alectrizante etapa que supuso ayer el bicampeonato de Egan Bernal en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta, algunos anticiparon una jornada difícil. Específicamente Daniel Felipe Martínez, quien supo ser hace un par de años subcampeón del Giro de Italia. El soachuno advirtió de la dificultad del trazado, la salida en adoquín, el riesgo de la lluvia en medio de la inclemente temporada de invierno, el terreno peligroso y lleno de huecos. “Obvio que queremos dar espectáculo. Pero...

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

