Egan Bernal se queda sin un soldado

El ruso Pavel Sivakov se cayó y tuvo que retirarse, al igual que el español Mikel Landa, quien era uno de los candidatos al título. Caleb Ewan ganó la quinta etapa del Giro de Italia. Este jueves, final en montaña.

El último kilómetro de la quinta etapa, en Cattolica, es traicionero. Una especie de pentágono con curvas complicadas, una que otra en forma de ele y la ilusión de no poder ver más allá del que va enfrente. Pero todo sucede antes, mucho antes, con la adrenalina desfondada en un día de nerviosismo, de un pelotón que parece rodar tranquilo, pero en el que dentro hay codazos, empujones y demás, lo que no se percibe desde los planos abiertos de la televisión.

La primera imagen, la que abrió la senda de caídas, fue la de Pavel Sivakov, compañero de Egan Bernal en el Ineos, tirado en el suelo al lado de un árbol. No hay una toma clara de lo que le pasó, pero unos minutos después se confirma en la sala de prensa del Giro de Italia 2021 que se trató de un toque de ruedas con el corredor que iba por delante, la pérdida de control de la bicicleta y el golpe seco del ruso. Eso pasó a 15 kilómetros de la meta, con el grupo compacto y tan cerca que cualquier mal cálculo termina en esto.

“No fue un día fácil. El ánimo está por el suelo”, dice horas después Hannah Troop, la persona que maneja las comunicaciones del equipo británico en la prueba. Después, uno a unos los compañeros se solidarizan con Sivakov, casi al mismo tiempo que Ineos dio a conocer el parte médico. “Desafortunadamente tiene que abandonar por una lesión en su hombro luego de lo sucedido”, dice el boletín que se complementa con las palabras de Matteo Tosatto, director deportivo. “Es un mal día para nosotros. Fue una jornada de mucho estrés, y ahora nos quedamos sin nuestro segundo líder, uno de los que más iba a apoyar a Egan en la montaña”.

Un mensaje que se traduce en que ahora el Ineos tendrá un hombre menos que los otros, que hay que cuidarse en las etapas llanas, que no resultan ser tan mansas como a veces parecen, y que en la montaña habrá que trabajar un poco más para llevar el ritmo, para proteger a Bernal y, en dado caso, para impulsarlo cuando haya que responder un ataque. Y todo sucede un día antes de la primera llegada en Ascoli Piceno, 15,5 kilómetros al 6,1% de pendiente y con rampas que llegan hasta el 10%. En el hotel del Ineos hay desazón por el compañero que tiene que poner pie en tierra, por el valiente ruso que a pesar del dolor terminó la quinta etapa en el último puesto y acompañado por su compañero Jhonathan Narváez, el ciclista al que le rozó la rueda trasera -sí, su mismo compañero de equipo- en una especie de burla del destino.

Ahora, cuando la historia de Sivakov se repite sin repetirse, Ineos confiará en las fuerzas de Daniel Felipe Martínez, que será el encargado de salvaguardar aún más a su compatriota. Ya no se irá en todo momento por delante, pues el planteamiento de Tosatto será otro. Lo importante, por ahora, es que Bernal va tranquilo, a lo que la carrera y los rivales más cercanos en la general demandan (ya está décimo).

La mala suerte de Landa

Entonces en la sala de prensa los periodistas españoles empezaron a hablar entre ellos, a preguntar e indagar la gravedad del asunto. Que la clavícula, que también las costillas, que hay que esperar, que pasa la noche en el hospital. Al final todo cierto, como la pérdida para el Bahrain y para el Giro en general, pues si hay un hombre que genere espectáculo es el vasco, la esperanza hasta hace unas horas para un país que todavía sigue contando las victorias de Miguen Induráin y Alberto Contador. Termina otra mala experiencia para un Landa al que los males parecen llegarle volando, pues la desgracia, para él, no viene sola, sino por montones. El Tour puede ser un imposible, veremos qué sucede con la Vuelta.

Gaviria no pudo

Más bien poco se habla de la victoria de Caleb Ewan, del embalaje exitoso para superar a Giacomo Nizzolo y a Elia Viviani, y de la descoordinación de un UAE Team Emirates, que no parece tener claro quién hace qué fuera de que a Fernando Gaviria todavía le cuesta ubicarse y tener la explosividad de años anteriores (fue quinto). El final del recorrido, como se explica al comienzo de esta nota, obligó a peripecias inesperadas, a demostrar que no solo basta con saber ir rápido en dos ruedas, sino tener los reflejos felinos ante cualquier eventualidad que se puede presentar cuando se va a 60 kilómetros por hora. Como si ya no fuera bastante con preocuparse por ir apresurado.