Egan Bernal: “Si me toca ayudar lo haré, porque soy un profesional”

El ciclista zipaquireño viajó a Europa con 111 deportistas profesionales más. En cinco semanas comenzará la defensa del título en el Tour de Francia.

Con apenas 23 años, Egan Bernal habla como todo un veterano. Lo hace despacio, sin el afán con el que va siempre en su bicicleta. Piensa cada palabra y es siempre respetuoso. Claro, de vez en cuando se deja llevar por la emoción y suelta una expresión de joven colombiano. “Sería una chimba”, es lo que más repite.

Anoche viajó a Europa en el Vuelo del Deporte, que llevó a las principales figuras colombianas al Viejo Continente, en donde retomarán las competencias.

Egan está a cinco semanas de comenzar la defensa del título del Tour de Francia, su gran objetivo de la temporada. Antes probablemente estará en la Ruta a Occitania, el Tour de l’Ain y el Criterium del Dauphiné. Y el 29 de agosto espera tomar la partida en la Grande Bouclé, en Niza.

Y tiene muy claro lo que quiere: “Espero disfrutar mucho este regreso, volver a sentir el placer de montar en bicicleta, que es lo que más me gusta. El objetivo es ganar el Tour, me he preparado muy bien para lograrlo, pero si no se puede, no pasa nada”.

Y no lo dice por falta de ambición, más bien para quitarse un peso de encima. También para dejar en claro algo que intenta que la gente entienda: “El tema sobre el liderazgo en el equipo realmente no es complicado. Simplemente hay que llegar a las carreras previas al Tour y demostrar que uno está en buena forma, que está andando bien. El Ineos tiene bastante experiencia preparando el Tour y sabe en qué condiciones está cara corredor y cómo utilizarlo. Muy rápido se van a dar cuenta quién está mejor”.

Y luego, antes de que le repliquen, aclara: “Si me toca ayudarle a Chris Froome o a Geraint Thomas lo haré con todo gusto, porque corro para el Team Ineos, que es el que me paga. Y espero que, dado el caso, ellos hagan lo mismo. Los tres somos profesionales y sabemos la responsabilidad que tenemos. Ninguno querrá cometer un error y ser el culpable de que no ganemos el Tour. Creo que seremos muy honestos, pero además, como siempre lo he dicho, la carretera pondrá a cada uno en su lugar”.

Precisamente por eso no les ha prestado atención a las declaraciones de algunos de sus rivales, como Primoz Roglic, que han insinuado que con Froome a su lado, Egan no tendrá libertad de acción. “Trato de mantenerme aislado de lo que dicen los unos y los otros. Donde hay que demostrar es sobre la bicicleta, pero claro, algunos tratarán de hacer guerra psicológica”.

Renovado mentalmente, antes de afrontar este reto, Egan explicó lo que fue para él la cuarentena y cómo la asumió. “Había trabajado muy duro en la pretemporada y cuando se inició el aislamiento y regresé a Colombia, estaba en mi pico de forma. Con mi entrenador preferimos descansar un poco, tomarme un respiro para pasar tiempo con la familia y después arrancar de cero, porque iba a ser imposible mantener el nivel. Fue un tiempo complicado, para uno como deportista, pero en general para toda la humanidad. Regresé con mucha motivación, con muchas ganas. Apenas pude volver a salir a carretera, hice un buen volumen de trabajo, bastantes kilómetros con seis o siete horas diarias de entrenamiento. Ahora solo falta tomar más ritmo”, aseguró el zipaquireño, quien espera “seguir disfrutando sobre la bicicleta y ganar más cosas, pero sin tanta presión. El título del Tour a mí y a Colombia no nos lo van a quitar jamás”.