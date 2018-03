El equipo Sky confirmó, a través de un comunicado de prensa, que Egan Bernal sufrió fractura de clavícula y escápula luego de la caída que sufrió en la última etapa de la Vuelta a Cataluña y que lo dejó por fuera del podio de la carrera española. “Desafortunadamente sufrió esta lesión, pero esperaremos a que lo evalúe otro especialista para determinar los tiempos de recuperación”, dijo el equipo británico.

Bernal, optimista ante la situación, no ocultó su tristeza al quedar fuera de lo que hubiera sido su primer podio en una carrera World Tour, algo que hubiera sido inédito, pues apenas lleva tres meses vistiendo la camiseta del Sky. “Estaba muy fuerte hasta el último día. Eso es lo que duele de verdad porque pude haber hecho más y pelear con Alejandro Valverde”, reconoció el ciclista de 21 años.

Por fortuna, y por lo que se pudo ver en la caída, el parte médico es favorable y la molestia no es peor, pues por la rudeza de las imágenes era para que Egan no se hubiera podido levantar por sí mismo. “No sé cuánto durará en recuperación, pero desde ya estoy pensando en el siguiente bloque de carreras que viene. Ahora a descansar y a recuperarme”, apuntó. (Lea también: Egan Bernal, un campeón desde antes de nacer)

UPDATE: @Eganbernal is looking on the bright side after his final day crash at #VoltaCatalunya.



