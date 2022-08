Egan Bernal va a tener que ser operado de nuevo por su accidente de enero

Egan Bernal aspira a retomar su mejor nivel tras el accidente sufrido en enero de este año. Foto: Instagram: Egan Bernal

Egan Bernal volverá al quirófano cuando termine la temporada 2022. El colombiano, que ya había vuelto a las competencias en las Vueltas de Alemania y Dinamarca, tendrá que volver a operarse por el accidente que tuvo en enero, que casi le cuesta la vida y que lo dejó siete meses por fuera de las carreteras.

Antes de la operación, el de Zipaquirá podrá seguir con el calendario que había anunciado hace unos días en una entrevista. “Toscana, Sabatini y Pantani, tres carreras en Italia, tres carreras de un día. Después correré en Croacia, una carrera de dos o tres días, y, después, haré un par de carreras en Italia y terminaré en Lombardía”.

“Teniendo en cuenta todo lo que me ha pasado, estoy súper sorprendido. Estoy muy contento de la condición física en la que estoy. Mi entrenador me decía: No lo quiero ver adelante, a usted le van a dar ganas, pero no va a hacer nada. Solo quiero que acabe la carrera. Quiero trabajar, quiero apoyar en lo más que pueda. No es un nivel World Tour, pero puedo estar ahí. Puedo apoyar al equipo, que era lo más importante”, también dijo el colombiano.

¿Por qué Egan Bernal tendrá que operarse de nuevo?

La nueva operación a la que tendrá que someterse Egan Bernal es un procedimiento de rutina por la lesión que le ocasionó el accidente.

En una entrevista reciente con Mundo Ciclístico, el zipaquireño reveló: “Tengo un material en la rodilla, porque en el accidente me pulvericé la rodilla, se me partió en 6 partes y lo quieren quitar luego que termine la temporada, luego de eso pasaré en recuperación y me pondré a entrenar”.

De esta manera, los planes deportivos de Egan Bernal no se verán comprometidos a corto plazo. Sin embargo, el corredor de Ineos sí tendrá que someterse a una nueva recuperación que podría afectar sus planes para 2023.

Tanto su equipo como él tienen la expectativa de llegar en buena forma al Tour de Francia, pero todo dependerá de cómo llegue el colombiano al próximo año después de la operación.

