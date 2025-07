Éiner Rubio brilló en la etapa reina y Pogi siguió de paseo en el Tour de Francia

El colombiano Éiner Rubio terminó quinto en la etapa 18 del Tour de Francia. EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Extenuado, anímicamente hundido y con lágrimas en su rostro, el ciclista colombiano Éiner Ribio explicó, al final de la decimoctava etapa del Tour de Francia 2025, que dejo el alma en la carretera y luchó con todas sus fuerzas por darles una victoria a su país y al equipo Movistar. “Lo intentamos, no nos guardamos nada. Hoy era día de batalla, de guerreros. Tratamos de estar adelante y llegar en buena posición al último puerto. Estuvimos cerca, pero no se nos dio. Da algo de bronca no lograr el objetivo, pero no fue por falta de ganas o por...