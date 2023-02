¡Victoria colombiana en Emiratos Árabes! Einer Rubio ganó etapa en el UAE Tour

🗣️ "Estos años pasados tuve muchísimos problemas; llegaba a las carreras y no me podía exprimir. El equipo me ha tratado como un rey; he querido probar desde abajo, tenía muchas fuerzas. Es increíble ganar aquí, ¡qué mejor regalo de cumpleaños! Seguimos trabajando" - @Einerrubio1 pic.twitter.com/en99qXIzO0