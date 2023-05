Einer Rubio: “Sabía que no podía darme por vencido”

Apuntar al cielo, sonreír y agradecer. Así celebró Einer Rubio su victoria en la etapa 13 del Giro de Italia. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Celebra Colombia. En una etapa cortada por las condiciones metereológicas, Einer Rubio, que estuvo en la fuga con Thibaut Pinot y Jefferson Cepeda, logró llevarse la victoria en la jornada número 13 del Giro de Italia.

Rubio se mantuvo a rueda del francés y el ecuatoriano. Por momento se le vio sufrir, pero la estrategia surtió efecto y en los últimos 200 metros atacó y venció a sus contrincantes del día.

Sobre la fuga, el colombiano del Movistar comentó que: “Sabía que Pinot venía muy fuerte, al igual que Cepeda. Solo tenía que dejarlos a los dos y guardar la estrategia”.

“En un rato me daré cuenta (sobre la victoria de etapa). Venía a tope, con el pensamiento de que podía ganar y lo he conseguido”, concluyó Rubio, que no paraba de sonreír en sus declaraciones.

“Fue un gran día. Lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este Giro. El otro día tuve inconvenientes con el clima, la lluvia ha estado muy dura. Sabía que no podía darme por vencido, que tenía que seguir, buscar mi oportunidad y hoy la he tenido. Gracias a Dios y a las personas que me acompañan porque hoy se dio”, aseguró Einer Rubio luego de llevarse la victoria.

Rubio no ganaba una etapa desde la tercera jornada del UAE Tour 2023, hace casi tres meses.

Geraint Thomas, pedalista británico del Ineos, sigue siendo el líder del Giro de Italia 2023. El mejor colombiano en la general es Santiago Buitrago, que está en la casilla 13 a 5′12′' del puntero.

