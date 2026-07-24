Éiner Rubio se retiró del Tour de Francia tras sufrir un accidente en la etapa 19

Éiner Rubio no pudo continuar en el Tour de Francia tras accidentarse en el ascenso a Alpe d’Huez. Foto: AFP - LOIC VENANCE

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Éiner Rubio no pudo completar este viernes la etapa 19 del Tour de Francia y tuvo que abandonar la edición 113 de la carrera. El ciclista boyacense del Movistar Team sufrió un accidente durante el ascenso a Alpe d’Huez, cuando se encontraba entre los protagonistas de la jornada y aspiraba a conseguir un destacado resultado.

El accidente ocurrió en una carretera abarrotada de aficionados, quienes obligaron a frenar en seco al automóvil del UAE Team Emirates que avanzaba por el recorrido. Rubio, que circulaba detrás del vehículo, no pudo reaccionar a tiempo y terminó chocando de frente contra la parte trasera del carro durante la subida a Alpe d’Huez.

En ese momento, Rubio ocupaba la sexta posición de la etapa y era uno de los ciclistas que había participado en la fuga del día. El boyacense había mostrado un buen ritmo durante la jornada y encaraba la última subida con opciones de conseguir un resultado favorable para la escuadra telefónica, antes de que el accidente terminara con sus aspiraciones.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo el automóvil del UAE Team Emirates frena en seco justo delante del pedalista colombiano. Rubio no alcanza a detenerse y choca contra la parte trasera del vehículo, tras lo cual sale despedido hacia la ventana posterior y rompe el cristal del automóvil.

El Movistar Team confirmó que Rubio no pudo finalizar la decimonovena etapa y, por reglamento, quedó obligado a abandonar la edición 113 del Tour de Francia. La escuadra española informó que ampliará los detalles sobre el estado de salud del ciclista boyacense tan pronto como disponga de nueva información médica.

¿Qué más pasó en la etapa 19 del Tour de Francia 2026?

La etapa 19 terminó con victoria de Tadej Pogacar, quien volvió a imponerse en una jornada de alta montaña y reforzó su liderato en la clasificación general. El esloveno llegó en solitario a la meta de Alpe d’Huez, mientras Lenny Martínez fue segundo y Richard Carapaz terminó tercero, aunque el ecuatoriano asumió el liderato de la montaña.

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano en la clasificación general del Tour de Francia. El corredor del Ineos Grenadiers ocupa la decimosexta posición, a 1:17:35 de Pogacar, quien amplió nuevamente su ventaja sobre sus principales perseguidores y quedó más cerca de conquistar una nueva edición de la ronda francesa.

La etapa 20 del Tour de Francia 2026, este sábado, unirá Le Bourg d’Oisans con Alpe d’Huez en un recorrido de 170,9 kilómetros y 5.450 metros de desnivel. Con el Col de la Fer, el Galibier y el Sarenne como puertos especiales, será la jornada reina que definirá el dueño del maillot amarillo, con Pogacar como favorito.

Así fue el perfil de la etapa 19 del Tour de Francia 2026

La alta montaña volvió a ser jueza en el Tour de Francia 2026 con una jornada de 127,9 kilómetros entre Gap y la mítica cima de Alpe d’Huez. La sesión contó con cuatro puertos de montaña que fragmentaron la grupeta y pusieron a prueba las fuerzas de los favoritos. Fueron 3.572 metros de desnivel.

El primero de ellos fue el Col Bayard (segunda categoría) en el kilómetro 4,8 con 4,7 km de subida al 7,2% de inclinación promedio. El segundo, Col du Noyer, de 25,2 kilómetros, será el primero de primera categoría, de 7,2 km al 8,5%.

Luego el pelotón se enfrentó al Col d’Ornon, en el kilómetro 99,2, será un ascenso de segunda categoría de más de cinco km al 6,4% de inclinación. Y finalmente, Alpe d’Huez, en la meta, un puerto icónico en la historia de la ronda francesa, con 13,8 kilómetros a una inclinación promedio de 8,1%.

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