El campeón sin fiesta: la Vuelta de Vingegaard que se apagó en Madrid

El danés conquistó la Vuelta 2025 con autoridad, pero las protestas en Madrid borraron la foto del campeón en Cibeles. Foto: EFE - Javier Lizón

Jonas Vingegaard ya es uno de los ciclistas más dominantes de su tiempo. Conquistó la Vuelta a España 2025 para añadirla a su colección de grandes vueltas, donde ya brillaban dos Tours de Francia (2022 y 2023). Sin embargo, su triunfo quedó inevitablemente marcado por un contexto ajeno al deporte: las protestas propalestinas que obligaron a neutralizar tres etapas, recortar recorridos y cancelar la ceremonia final en Madrid. Fue un campeón sin podio en Cibeles.

La imagen del danés vestido de rojo, sobre una bicicleta diseñada para la ocasión,...