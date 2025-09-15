No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El campeón sin fiesta: la Vuelta de Vingegaard que se apagó en Madrid

El danés conquistó la Vuelta 2025 con autoridad, pero las protestas en Madrid borraron la foto del campeón en Cibeles.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
15 de septiembre de 2025 - 10:17 p. m.
Foto: EFE - Javier Lizón

Jonas Vingegaard ya es uno de los ciclistas más dominantes de su tiempo. Conquistó la Vuelta a España 2025 para añadirla a su colección de grandes vueltas, donde ya brillaban dos Tours de Francia (2022 y 2023). Sin embargo, su triunfo quedó inevitablemente marcado por un contexto ajeno al deporte: las protestas propalestinas que obligaron a neutralizar tres etapas, recortar recorridos y cancelar la ceremonia final en Madrid. Fue un campeón sin podio en Cibeles.

La imagen del danés vestido de rojo, sobre una bicicleta diseñada para la ocasión,...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

