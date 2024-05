El ciclismo detrás del ciclismo. Capítulo 6: luchando contra el tiempo

Ilustración de Natalia Caro. Foto: Natalia Caro

Estoy de vuelta en el pelotón. Como cada año, se siente extraño volver a competir después de todos los meses de preparación. El pelotón es una criatura muy particular, está formado por una manada de ciclistas que se mueven como partículas, todos quieren hacer parte de él a toda costa. El grupo no se detiene jamás voluntariamente, no importa si hay lluvia, truenos, caídas o pinchazos; nunca se detiene.