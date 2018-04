El ciclista belga Michael Goolaerts sufrió un paro cardíaco en la París-Roubaix

La París-Roubaix, una de las clásicas ciclistas de más renombre, ha tenido un serio incidente en la edición que se disputa en este año. El ciclista belga Michael Goolaerts, del equipo Veranda's Willems-Crelan, sufrió una fuerte caída, tras la cual tuvo un paro cardíaco que obligó a actuar con presteza a los médicos de la prueba. Goolaerts se cayó en el segundo tramo sobre el pavé. La caída no parecía demasiado aparatosa, sin embargo, el corredor belga no reaccionaba, lo que hizo que inmediatamente las ambulancias se desplazaran hasta el lugar, en donde usaron un desfibrilador para estabilizarle antes de que un helicóptero lo trasladara al hospital más cercano.

En Twitter, el equipo confirmó que Goolaerts estuvo envuelto en un accidente y se vio forzado a abandonar la carrera antes de ser evacuado al hospital. "No hay más noticias en este momento", afirmaron

