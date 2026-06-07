El colombiano Diego Arboleda se coronó campeón de la Copa Mundo de BMX

Diego Arboleda (centro) en compañía del francés Eddy Clerte y del estadounidense Cameron Wood, en el podio. Foto: Juan Felipe Duque @films_bymuni

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El bicicrosista colombiano Diego Arboleda escribió este domingo una de las páginas más importantes de su carrera al coronarse campeón de la segunda ronda de la Copa Mundo UCI de BMX en Sarrians, Francia, en una competencia que reunió a la élite mundial de la disciplina y dejó a Colombia en lo más alto del podio internacional.

La victoria llegó apenas 24 horas después de haber conquistado la medalla de plata en la primera jornada. Arboleda, oriundo de Girardota (Antioquia) y conocido como el ‘Azulejo’, lideró la final de principio a fin y cruzó la meta en primer lugar, por delante del francés Eddy Clerte y del estadounidense Cameron Wood, quienes lo acompañaron en el podio.

El triunfo significó además su regreso a lo más alto del podio en una Copa Mundo UCI, algo que no lograba desde hace cuatro años, cuando se impuso en Sakarya, Turquía. En aquella ocasión, Colombia protagonizó una hazaña histórica al ocupar las cuatro primeras posiciones con Arboleda, Vincent Pelluard, Carlos Ramírez y Mateo Carmona.

Este domingo en Sarrians llegó en el mejor momento posible. En pocas semanas, el ‘Azulejo’ acumuló el título centroamericano, luego el panamericano en Bogotá y ahora suma una nueva corona frente a la élite mundial, consolidándose como uno de los grandes referentes del BMX en la actualidad.

“Muy contento, me había puesto este reto personal y me siento muy contento de realizarlo hoy. Estoy a pocos meses de cumplir 30 años y afronto las carreras con madurez”, expresó el bicicrosista colombiano tras celebrar la victoria en el circuito francés con su cuerpo técnico.

La actuación tricolor también dejó otros resultados positivos. Carlos Ramírez llegó hasta las semifinales en élite, Mateo Carmona alcanzó los cuartos de final y el sub-23 Juan José Velásquez se metió en la final para terminar sexto.

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