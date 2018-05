El colombiano Nelson Soto ganó la segunda etapa de la Vuelta a Madrid

Redacción Deportes y EFE

El colombiano Nelson Soto, del Caja Rural Seguros RGA, se impuso en la segunda etapa de la Vuelta ciclista internacional a Madrid en un ajustado sprint junto a Carlos Barbero y Enrique Sanz que se decidió por la foto de llegada.



Tras esta segunda etapa, el nuevo líder es el colombiano Fabio Duarte (Manzana Postobón), seguido con el mismo tiempo por el portugués Edgar Pinto y Xuban Errazkin, ambos del Vito Feirense Blackjack.



Disputada entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes y de 135 kilómetros, la etapa incluyó tres puertos de tercera categoría: El Espartal, La Trampa y Uceda.



La carrera deparó desde casi el inicio numerosos intentos de escapadas y en muchas de ellas estuvo Jaime Rosón (Movistar), que lució el maillot verde de la montaña tras su quinto puesto en la primera jornada.



Uno de los equipos que más agitó la carrera fue el Coldeportes Zenu Sello Rojo, formado íntegramente por ciclistas colombianos y liderado en esta ronda por Alex Cano.



A partir de los cien kilómetros la carrera se volvió más rápida y en cabeza se pusieron un grupo de cuatro corredores formado por el holandés Jetse Bol (Manzana Postobón), Marcos Jurado (Efapel), Luis Mas (Caja Rural Seguros) y el colombiano Miguel Ángel Rubiano (Coldeportes Zenu Sello Rojo).



A ellos se unió después el ruso Dimitrii Sokolov (Lokosphinx), que a falta de ocho kilómetros cambió el ritmo, se lanzó a la fuga y fue abriendo brecha con un pelotón que no tardó en coger a sus cuatro compañeros de escapada.



El intento de llegar a la meta en solitario de Sokolov se vio frustrado cuando restaban 2,1 kilómetros y el Movistar tomó las riendas del grupo, aunque finalmente la llegada fue cosa de tres, Carlos Barbero (Movistar), Enrique Sanz (Euskaltel) y Nelson Soto (Caja Rural).



Una disputa personal entre Enrique Sanz, que metió el cuerpo a Carlos Barbero en los metros finales, la aprovechó el colombiano Soto para, por el lado izquierdo de ambos, ganar al sprint en un ajustado final que se decidió por la imagen fija de llegada.

Soto, campeón panamericano de ruta en 2017, se impuso al sprint con foto fija de llegada a Enrique Sanz (Euskadi Basque Country) y Carlos Barbero (Movistar), tras completar una etapa de 135 kilómetros.



"Estoy muy contento con esta victoria. He disfrutado mucho esta etapa y anhelaba ganar una desde comienzo de año", dijo Nelson Soto, tras disputar la etapa entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.



"Todo el equipo hizo un gran trabajo y merecíamos ganar nuestra primera etapa como equipo. El sprint vino muy rápido y en los últimos kilómetros conseguí seguir la rueda de Carlos Barbero y Enrique Sanz para llevarme esta victoria tan linda", declaró el colombiano de 23 años, que agradeció a su equipo el trabajo realizado.



"Este triunfo es de todo mi equipo. Su trabajo ha sido fundamental. En el segundo puerto me he quedado y se han quedado por mí. Los últimos kilómetros me han hecho coger energía y me han traído con mucha fuerza hasta el final. Todos hicieron una bonita labor para ganar esta etapa", concluyó.