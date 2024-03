El colombiano que subió tres veces el Alto de Letras en 24 horas va por nuevo récord

Juan Camilo Sierra, el gregario de Letras. Foto: Cortesía Instagram: @maicfilms

Juan Camilo Sierra, mejor conocido como el gregario de Letras , va por un nuevo impresionante récord: subir el Alto de Letras cuatro veces en 36 horas continuadas.

El reto, que saldrá desde San Sebastián de Mariquita, busca superar la marca que consiguió el propio Sierra hace un año, cuando subió (y bajó) tres veces al mítico puerto en solo 24 horas.

En esta oportunidad, le explicó a este medio Sierra, el objetivo es “completar 36 horas encima de la bicicleta sin parar. Eso equivale a 19.967 metros de desnivel positivo, es decir un poco más de una doble everesting. ¡Son 647,41 km, toda una hazaña!”.

¿Cuándo será la hazaña de subir al Alto de Letras?

La partida del nuevo reto del gregario de Letras será este mismo viernes 22 de marzo, desde las cinco de la madrugada.

La llegada está pensada, 36 horas después, para las tres o cuatro de la tarde del sábado 23 en Mariquita, el mismo lugar en el que empezará el everesting.

Conozca la historia del gregario de letras: El colombiano que hizo récord en el Alto de Letras: subió tres veces en 24 horas

“Tengo muy buenas expectativas porque será algo inédito en este imponente puerto. Quiero hacer historia”, explicó Juan Camilo Sierra.

“La gran diferencia con la vez pasada es que, esa vez subí y baje tres veces. Esta vez serán cuatro. El anterior reto fue un poco más de un poco más de everesting 14.938 metros de desnivel. El de ahora es más de un doble everesting, es decir 19.967″, dijo Sierra a El Espectador.

¿Qué es un everesting?

El everesting es un reto complejo, que exige mucha preparación física. En palabras sencillas se trata de recorrer en bicicleta una ascensión total de 8.848 metros (la misma altura del Everest).

Las reglas: no bajarse de la bicicleta, más que para tareas fundamentales como comer o ir al baño; no caminar en ningún tramo del recorrido; no usar bicis eléctricas ni reclinadas y, en toda subida, siempre llegar hasta el final a conquistar la cima.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador