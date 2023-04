El colombiano Santiago Buitrago subió al podio en la Lieja-Bastoña-Lieja

De izquierda a derecha: Santiago Buitrago, tercero en la carrera, el ganador Remco Evenepoel y el segundo clasificado Tom Pidcock en el podio. Foto: EFE - JULIEN WARNAND

Este domingo, Remco Evenepoel se coronó con la Lieja-Bastoña-Lieja 2023, defendiendo el título que ya había conseguido en 2022. El colombiano Santiago Buitrago tuvo un gran desempeño tras cruzar en el tercer lugar haciendo historia para el ciclismo nacional. El pedalista bogotano, de 23 años, se subió al podio de esta, siendo el primer colombiano en conseguir esta hazaña. El británico Thomas Pidcock logró el segundo puesto.

El ciclista belga cumplió con los pronósticos y tras la retirada por una caída de su principal rival, el esloveno Tadej Pogacar, aprovechó la oportunidad para dar un golpe de autoridad y conquistar. En la previa todos los ojos estaban puestos en el esloveno, que en la que está siendo una excelente temporada aspiraba a conquistar el llamado Tríptico de Las Ardenas tras imponerse previamente en la Amstel Gold Race y en la Flecha Valona.

Una caída en el kilómetro 85 en la que también se vio implicado el danés Mikkel Honoré le obligó a abandonar el recorrido y a ser traslado al hospital para someterse a unas pruebas. Allí se determinaron fracturas en el escafoides izquierdo y en el hueso semilunar de las que será intervenido.

Dadas las circunstancias, el favoritismo pasó automáticamente a la figura del local Remco Evenepoel, vigente ganador de la carrera y campeón del mundo. No decepcionó el ídolo local, que rompió la carrera en el siempre determinante puerto de La Redoute y dio su primer aviso a 33 kilómetros de meta.

Ahí respondió el británico Thomas Pidcock, pero acabó sucumbiendo tres más tarde ante el poderío de un Evenepoel. Consistente, y sin temor a un posible traspié sobre el asfalto mojado, el joven de 23 años acabó cruzando la meta en solitario. Por detrás Pidcock se alzó a la segunda plaza tras imponerse en el embalaje posterior al colombiano Santiago Buitrago.

“La verdad estoy muy contento con este podio, mi primer monumento. Al inicio no sabía como me encontraba, a mitad de carrera no me encontraba bien, le decía al equipo ‘No me siento bien, no creo que alcance a terminar’. Pero al final apreté un poco y ya mis piernas respondieron”, dijo Buitrago tras la carrera.

“Ahora en el programa el objetivo va a ser el Grio de Italia. Vengo preparándome muy bien y esto me motiva muchísimo para lo que se viene. Quiero hacer lo mejor posible y mejorar lo conseguido el año anterior. Por ahora disfrutar de este tercer puesto, este podio tan bonito y ya vendrá el Giro”, agregó.

