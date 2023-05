El duelo Remco-Roglic y los cuatro colombianos en el Giro de Italia 2023

The stars of the Giro. Will they be the ones to shine in this Corsa Rosa or will there be room for outsiders? ⭐️

The road will tell, starting tomorrow. 🚴⚡️



Le stelle del Giro. Saranno loro ad illuminare la Corsa Rosa o ci sarà spazio per gli outsider? ⭐️

Lo deciderà la strada,… pic.twitter.com/IpAEt1Vf25