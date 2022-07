El duelo Vingegaard vs. Pogacar llega a los Pirineos

El danés Jonas Vingegaard (izq.), el líder, llega con más de dos minutos de ventaja sobre el vigente campeón, el esloveno Tadej Pogacar. //AFP Foto: AFP - MARCO BERTORELLO

Tadej Pogacar, vigente bicampeón de la carrera, partirá este martes desde Carcasona herido en su orgullo y con sed de revancha. No ha podido recuperarse del zarpazo que lanzó Jonas Vingegaard en Col de Granon, la semana pasada, que no solamente le quitó el liderato, sino que lo alejó a dos minutos y 22 segundos, diferencia entre ambos pedalistas en la clasificación general.

“He perdido mucho tiempo. Si veo una oportunidad de atacar, lo haré. Seguro de que hay muchas posibilidades de intentarlo en los próximos días”, señaló Pogacar en la previa a la etapa. Lo cierto es que antes de la jornada 11, Jonas Vingegaard fue el único corredor que demostró ser capaz de seguirle el paso en un mano a mano al esloveno. El punto adicional que tuvo a su favor el danés fue la gran estrategia aplicada por el equipo Jumbo y el respaldo que tuvo en las piernas de sus compañeros.

En Col de Granon, etapa en la que demostró que Pogacar también es humano al quitarle el amarillo, se asoció con Primoz Roglic y entre los dos se turnaron para hacer ceder al esloveno. La preocupación de Vingegaard es que para los Pirineos, que llegan en esta última semana, ya no está Roglic y tampoco Steven Kruijswijk, ambos retirados. No es que no pueda defenderse contra Pogacar, pero el diferencial entre ambos corredores en toda la carrera había sido la solidez del Jumbo en contraste con la soledad de Pogacar.

Ahora la carrera llega a Peyragudes (miércoles) y Hautacam (el jueves) con los dos candidatos al título en igualdad de condiciones. Al danés le quedan Wout van Aert y Sepp Kuss, pero solamente sobre la marcha se verán las consecuencias reales de la ausencia de los gregarios de lujo que tuvo las dos primeras semanas. Incluso, el remate de la etapa de hoy podría prestarse para recortar diferencia. En los últimos 50 kilómetros Port de Lers (al 7 % de inclinación) y Mur de Peguere (al 7,9 %) abren la baraja para un posible ataque de Pogacar.

“Tendré que estar atento a cada etapa para no ser sorprendido por un incidente de carrera”, anticipó el líder. Fuera de la montaña, el sábado tendrán una última oportunidad de marcarse distancias con la contrarreloj de 40,7 kilómetros. Cabe recordar que Pogacar definió su primer título de Tour de Francia en una crono, ante Primoz Roglic, en 2020.

Allí toma más importancia la diferencia que manejen ambos en estos últimos cartuchos en la montaña. Fuera de la pelea por el título, Nairo Quintana es de los opcionados para subir al tercer cajón del podio. Hoy parte sexto, a cuatro minutos y 15 segundos de Vingegaard, pero tiene a un minuto y 32 segundos al británico Geraint Thomas, tercero en la general.

Los Pirineos serán la oportunidad para concluir la buena participación que ha hecho durante las primeras dos semanas. Esto, aunque entre Thomas y Quintana estén otros dos veteranos como Romain Bardet y Adam Yates. Será una pelea entre cuatro por un puesto en el podio de París.

”Este ha sido un buen Tour en general, hemos tenido algunas pérdidas de segundos, un par de días que nos han echado para atrás, pero luego hemos tenido días brillantes que hemos ganado también”, afirmó Nairo ayer, desde Carcasona.

