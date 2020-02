El Education First ganó la primera etapa del Tour Colombia 2.1

Thomas Blanco- Tunja

Día cívico en Tunja, no se podía pensar en otra cosa más que en el ciclismo. Como hace 25 años, en el Mundial de Ciclismo de Duitama 1995, el departamento de Boyacá recibió a los mejores pedalistas del planeta. Julian Alaphilippe, el mejor ciclista de 2019, Richard Carapaz, reciente campeón del Giro de Italia, Fabio Aru y Tejay Van Garderen fueron las figuras extranjera que adornaron la jornada: una contrarreloj por equipos de 16,7 kilómetros de recorrido por la capital de Boyacá. El Education First, con un margen de mucha ventaja, con una velocidad de 55,2 kms de promedio, se quedó con la primera etapa del Tour Colombia 2.1.

El primer líder de la carrera es el ecuatoriano Jonathan Caicedo (EF). Rigoberto Urán, quien regresó a competencias luego de 5 meses y 14 días, tras esa delicada caída en La Vuelta a España, se descolgó del grupo de su equipo y perdió mucho tiempo.

La escuadra norteamericana, que dio un golpe de autoridad de cara al título, ya sea con Daniel Felipe Martínez o Sergio Higuita, cruzó la meta con un tiempo de 18:01 segundos, 45'' más rápido que el Deceuninck Quickstep (18:46). El tercer lugar fue para el Ineos (18:47).

"No creo que hicimos una mala crono, el Education First hizo una muy buena crono. Habrá que cambiar la estrategia, no esperábamos que cogieran tanta ventaja", dijo Egan Bernal haciendo referencia a los 46 segundos que deben descontarle a Sergio Higuita y Daniel Martínez, los otros dos candidatos de la carrera.

Este miércoles se correrá la segunda etapa de la carrera de ciclismo más importante del país con un trazado plano de 152,4 kilómetros entre Paipa y Duitama. Alvaro Hodeg y Juan Sebastián Molano son los grandes favoritos.

En entrevista con este diario, Jonathan Vaugthers, director del Education First, dio detalles del porqué el equipo sigue confiando en Rigo, a pesar de que ha tenido dos años difíciles por las lesiones y caídas. También habló de Sergio Higuita, la nueva gran promesa del ciclismo colombiano.