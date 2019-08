El entrenador de Egan, en Ineos, no cree todo lo que ha pasado en 18 meses

Xabier Artetxe ha sido un hombre clave para la adaptación de Egan Bernal a la élite del ciclismo. Desde que el colombiano pasó al equipo SKY (ahora Ineos) él ha sido el encargado de guiarlo, de preparar sus entrenamientos, decidir cuáles carreras se van a competir y qué pasos seguir en cuanto al calendario. Por ser español y tener la facilidad de comunicarse con los pedalistas de habla hispana, su prioridad dentro de la escuadra es justamente estar al lado de ciclistas como Egan Bernal, Sebastián Henao, Iván Sosa, Jonathan Castroviejo o Jonathan Narvaez, con quienes mantiene una relación paternal.

Luego de que Egan ganó el Tour de Francia, no se olvidó de Xabi y constantemente le dio créditos a él por su magno logro, resaltó que sin la guía de él ese logro no hubiese sido posible y se mostró feliz de estar en el mejor equipo del mundo, rodeado de grandes ciclistas y ante todo mejores personas.

Xabi siempre ha sido un hombre de fe con Egan, de hecho, desde que llegó al Sky, se arriesgó a decir que con el colombiano irían lento pero que la idea a largo plazo era apostarle a que ganara las tres grandes del ciclismo, refiriéndose al Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, después de 18 meses, Egan ya ganó una de esas, la más difícil de todas.

Este jueves, Xabi quiso destacar lo hecho por su pupilo y en sus redes sociales publicó un mensaje con dos fotos: una el día que Egan se unió a los trabajos de la escuadra británica y otra (18 meses después) del mismo personaje pero vestido de amarillo, como campeón de la carrera de ciclismo más importante del mundo. “18 meses y muchos éxitos separan estas dos fotos, a veces las cosas van tan rápido que no te das cuenta”.

Y lo mejor de todo es que Egan sólo tiene 22 años, un futuro inmenso por delante y tiene a parte de talento algo muy importante, la confianza de sus compañeros y de su equipo, el cual no es cualquier cosas, es el mejor del mundo.

18 meses y muchos éxitos separan estas dos fotos, a veces las cosas van tan rápido que no te das cuenta // 18 months and a lot of success between this 2 pictures,sometimes life goes really fast @Eganbernal @TeamINEOS pic.twitter.com/fh0yInz13p