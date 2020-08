El equipo Colombia Tierra de Atletas, una nueva luz para el ciclismo colombiano

Liderado por Darwin Atapuma y con dos grandes promesas como Jesús Peña y Diego Camargo, la escuadra, patrocinada por el Ministerio del Deporte, está haciendo su calendario en el ciclismo europeo. Van por el título del Giro sub 23 y por un asiento en el circuito Pro Tour. Entrevista.

Un avión cargado de estrellas, pero en el que imperó el silencio. Los protocolos de bioseguridad del Vuelo del Deporte los obligó a saludarse con las manos y a mostrar la admiración con los ojos. Una parte de los 109 deportistas que viajaron el pasado 19 de julio a Europa era la delegación masculina del equipo de ciclismo Colombia Tierra de Atletas, una nueva escuadra patrocinada por el Ministerio del Deporte y la empresa GW, que espera dentro de poco asumir la estela que dejó el extinto Manzana Postobón en la categoría Pro Tour, la segunda más importante del ciclismo mundial.

Al mando del entrenador Luis Alfonso Cely y con un ciclista de envergadura World Tour como Darwin Atapuma y grandes promesas, empezó esta semana su participación en el calendario europeo con su participación en el Gran Trittico Lombardo, carrera empañada por la lluvia. Y este sábado tuvo una positiva participación en el Trofeo Guerci en el que Diego Camargo, Jesús Peña, Yeison Casallas, Wilmar Molina y Didier Merchán finalizaron a 15 segundos del vencedor, Luca Colnaghi.

Están concentrados en la localidad de Livigno, al norte de Italia, en la región de Lombardía, a 2.200 metros por encima del nivel del mar. ¿Su gran objetivo? El Giro de Italia sub 23, que se llevará a cabo del 29 de agosto al 6 de septiembre. Y la Coppi e Bartali, que se correrá del 2 al 6 de septiembre. Se cruzan ambas carreras, pero el equipo tiene la logística para participar en ambas.

Para el Giro tendrán dos gallos de pelea fuertes: Jesús David Peña, ganador de la Vuelta a la Juventud y quien fue séptimo en la edición del año pasado, y Diego Camargo, quien tuvo una gran actuación en el pasado Tour Colombia. Luis Alfonso Cely, entrenador del equipo, dio sus impresiones del equipo.

¿Cuáles son las ambiciones de esta nueva estructura del ciclismo colombiano, que tiene también un proyecto en los jóvenes?

Es un proyecto muy ambicioso, la idea es promulgar un proyecto desde la base con escuelas de ciclismo prejuvenil, juvenil -también con damas, y viene un equipo sub 23 que está en vía de conformación. Ahora tenemos este equipo que está en Europa y las damas. Es un proyecto especial de la mano con el Ministerio del Deporte. Lastimosamente la pandemia nos ha afectado a todos y no hemos podido mostrar el proyecto como queríamos: con un sub 23 ya listo andando, con las mujeres en Europa, lo mismo con las escuelas. La situación hace que el proceso vaya más lento, pero hay respaldo.

¿Cuáles son las ambiciones en el circuito con el equipo masculino?

Estamos planeando un equipo Pro Continental con el ministerio en el que Darwin Atapuma sea el líder. Pero para ello tenemos que hacer buenas presentaciones en esta gira y el próximo año Igual, este es un equipo continental que prácticamente está haciendo la categoría de los Pro Continentales. Y la infraestructura que tenemos: una furgoneta, tres automóviles, un camión. Hay una gran logística similar a la de un equipo de esa categoría. Y también hay algunas empresas de Europa que quieren apostarle al proyecto. Pero todo hay que soportarlo con resultados primero.

¿Cómo ha cuajado en la estructura un tipo con sangre World Tour como Darwin Atapuma?

El “Puma” es el eje y motor que mueve a todos los muchachos. Ha sido un acierto contar con el porque está tomando un segundo aire y parece un juvenil. En todos los entrenamientos va con mucha chispa, motivación. Y le mete alegría al trabajo que hacemos. Todos están contagiados con lo que está haciendo y creo que el Atapuma que todos conocen va a volver.

En el equipo figura Brayan Hernández, un ciclista de condiciones de 23 años, pero que a diferencia de los de su generación, es de los pocos que no ha podido dar el salto a Europa. ¿Qué le ha faltado?

Lastimosamente cuando estuvimos el año pasado en Italia en la Coppi e Bartali, él tuvo una caída y se fisuró unas costillas. Cuando un ciclista tiene este tipo de lesiones es muy difícil seguir en las carreras, hubo que retirarlo. La recuperación es lenta, vino a correr cuando llegamos a mayo en la Vuelta a Asturias y su condición no era la mejor.

La verdad es que no ha tenido fortuna para mostrar sus cualidades como escalador, pero ahorita es el corredor que mejor está andando en los entrenamientos. Estamos esperando que lleguen las carreras con alta montaña a principios del otro mes en la Coppi e Bartali y el Giro de Emilia. Ojalá pueda mostrarse y pueda brillar con luz propia, como lo ha debido hacer hace mucho tiempo, solo que la suerte no ha estado de su lado.

También aparecen dos grandes promesas en el equipo como Jesús David Peña, último ganador de la Vuelta a la Juventud, y Diego Camargo, quien se hizo notar en el Tour Colombia...

Con la cancelación del Tour de l’Avenir, el Giro de Italia sub 23 pasa a ser la carrera juvenil más importante del mundo esta temporada, van a estar los mejores. El objetivo es defender el título que ganó Colombia el año pasado. Y si no se puede, por lo menos quedar en el podio y ganar algunas etapas. Ambos, por la hoja de vida que traen, tienen muchos ojos encima de ellos. También están Didier Merchán, que ganó la última etapa de la cronoescalada del Clásico RCN 19. También Yeison Casallas, que es un muchacho que hace bien todos los terrenos. Y Wilson Peña, que corrió dos años en Italia en un equipo Continental. Pero el liderazgo recaerá en Camargo y Peña, son muy buenos. Camargo iba inicialmente para el Tour de l’Avenir, pero con lo que pasó todas las ganas irán al Giro para que se muestren.

¿Y cómo fue la decisión de bajar al equipo de las damas del avión a Europa a última hora?

Tienen el mismo mánager, es una persona muy seria. Cancelaron el Giro de Toscana, no era recomendable hacer esa inversión tan grande para que ellas llegaran acá a Italia y solo pudieran correr el Giro de Emilia, la única de las carreras que estaba fija, porque las de Francia no se sabe si se van a hacer. La cancelación del Tour de l’Avenir nos da luces de lo que puede pasar. En mi opinión fue la decisión correcta, hubiera sido muy triste para ellas traerlas y que no pudieran correr. Esos recursos se pueden emplear en ellas apenas se habla el calendario en América.

¿Qué significa crear una estructura así en medio de un entorno hostil para el ciclismo colombiano en el que se han cerrado muchos equipos por falta de patrocinio?

El año pasado Strongman, que era nuestro patrocinador principal, se retiró. Luego GW iba a declinar y al final recibí una llamada de los empresarios diciendo que querían hablar para volver a darme el apoyo que me dieron cuando forme el GW Shimano. Llegue a buen puerto, les gustó el proyecto. Pero eso a la vez hizo que se acabara un equipo profesional.

Todo esto lo que ha logrado hacer es fortalecer un equipo, que aunque se han acabado otros, nosotros tenemos una gran nomina: contamos con 20 corredores y vamos a sacar el equipo sub 23. Pienso que hemos tratado de salvar los procesos del ciclismo y esperamos que las empresas, a pesar de la crisis, apoyen el ciclismo.

¿Qué opina de lo que está pasando en el ciclismo mundial: dominan jóvenes de 20-23 años como Egan, Evenepoel, Pogacar, Vlasov, Almeida, entre muchos otros. ¿Qué estará pasando con esta nueva generación?

Pienso es un ciclismo distinto al de años atrás. Hace diez años ganaban los mayores de 30, hoy las nuevas generaciones marcan otra pauta, no solo en Europa sino a nivel mundial. Es algo generacional, que está dando en el mundo. He escuchado que hay un chico belga que viene haciendo mejores tiempos que el mismo Remco. Es la nueva era del ciclismo, no hay explicación. Lo vemos en Colombia y se ve en Europa. Con Egan tenemos un aporte grande para el ciclismo mundial. Y atrás vienen tipos como Camilo Ardila, Jesús Peña y Diego Camargo.