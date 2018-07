El futuro es suyo: Egan Bernal, revelación del Tour 2018

Thomas Blanco

No fue el mejor Tour de Francia de Nairo Quintana. Pero sí uno de los mejores en la historia del ciclismo colombiano. Tuvieron que pasar 15 años para volver a ver a uno de los nuestros con la camiseta amarilla, la que lo acredita como el líder de la carrera más importante del ciclismo del mundo. El primero fue Victor Hugo Peña, el segundo: Fernando Gaviria tras la primera jornada. El velocista antioqueño se adjudicó dos etapas y Nairo una, por lo que Colombia igualó su récord de triunfos (3) en una misma edición de la ronda gala rememorando esos tiempos de Lucho Herrera y Fabio Parra en 1985.

Y la revelación de la carrera es un zipaquireño de apenas 21 años: Egan Bernal. El juvenil, que no ha cumplido su primer año en el World Tour, le demostró al mundo que es el prospecto más grande del ciclismo mundial. Uno de los máximos responsables del título del Sky con Geraint Thomas y de la tercera posición de Chris Froome. El colombiano brilló en la montaña y fue el escudero de lujo del cuatro veces campeón del Tour. Había dudas de si iba a aguantar el rigor de las tres semanas de competencia, ya no queda ninguna. El chico vale oro.

"No sé qué va a pasar. Puede que no aguante a las carreras de tres semanas y me dé cuenta que seré un simple gregario en el futuro", dijo Egan con humildad unos meses antes del Tour. Y quedó demostrado totalmente lo contrario. (Lea: Egan Bernal: "Sólo pienso en ayudar a Froome")

El zipaquireño finalizó en la posición 15 de la clasificación general y quedó en la segunda casilla de la clasificación de los jóvenes por detrás del francés Pierre Latour a 5:39 minutos. Su objetivo no fue la camiseta blanca, pero sus buenas exhibiciones lo tuvieron en la lucha. Si no hubiera sido por la caída que sufrió hace dos semanas, con la que perdió 16 minutos, la historia sería otra.

¿Qué hubiera sido de Froome sin Bernal en el Tour? Seguramente, lejos del podio. El juvenil apagó los incendios y fue el enlace de los ataques de montaña de hombres como Vincenzo Nibali, Primoz Roglic, Mikel Landa, Romain Bardet y Nairo Quintana, su ídolo, a quien hace unos meses lo veía en televisión.

Y lo dicen todos en el Sky. Su director, sus integrantes y hasta la opinión pública: Egan Bernal va a ganar el Tour de Francia en unos años. "Me quito el sombrero ante Egan, tiene un talento tremendo. Si tuviera que apostar dinero a que Egan ganará un Tour, lo haría", dice Thomas, campeón del Tour 2018. "Solo puedo darle las gracias a Egan, tiene un futuro increíble por delante. Me recuerda un poco a mí cuando tenía su edad", agrega Froome.

¿Y qué era la vida de Froome a los 21 años? Nada, en comparación con lo que ha logrado Egan Bernal. El colombiano ya cuenta con más de 45 distinciones en las que sobresalen los títulos del Tour de L'Avenir 2017 (Tour de Francia sub 23), Vuelta a California 2018, Colombia Oro y Paz 2018, Tour de Sibiu, Tour de Bihor, entre muchos otros. Mientras el británico contaba con 11 distinciones sin mayor peso. Al lado izquierdo de la imagen, los títulos de Bernal, al derecho los del británico a sus 21 años. Lo del chico no tiene comparación.

Egan Bernal, quien mira a su jefe de filas con 33 años, puede ser paciente en el mejor equipo del mundo. Y cuenta con los mejores maestros. El futuro es suyo.