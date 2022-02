El inagotable Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana se estrenó en la temporada 2022 con el título del Tour de la Provenza. / Getty Images

Nairo Quintana es el mejor ciclista colombiano de la historia. Con su espectacular triunfo en la última etapa y en la clasificación general del Tour de la Provenza, en Francia, completó este domingo once temporadas seguidas conquistando alguna victoria en Europa.

Mire: Lo mejor del ciclismo colombiano está en El Espectador

Con 49 celebraciones, el pedalista boyacense es el más exitoso de los escarabajos y mantiene un cerrado duelo con el antioqueño Fernando Gaviria, quien tiene 48 triunfos internacionales, uno menos. Con 32 años, Nairo inicia su decimosegunda temporada en el Viejo Continente, desde las ya lejana de 2012, en la que se estrenó con el equipo Movistar.

Desde entonces, se las ha arreglado para ser siempre protagonista y ganar etapas o títulos generales. Sus números son impresionantes, porque además ha conseguido podios, top diez o títulos en clasificaciones alternas. Incluso después de pasar al Arkea Samsic, con el que completó nueve éxitos en dos temporadas y el arranque de esta.

Entre los ciclistas profesionales activos, el único con más títulos que Nairo es el español Alejandro Valverde, quien tiene 24 y a los 41 años de edad se mantiene activo. El colombiano suma 19 coronas y puede superarlo si alarga su carrera un par de temporadas. Tiene 32 años y se ve en un muy buen momento físico y, sobre todo, mental. El británico Chris Froome (17), el italiano Vincenzo Nibali y el esloveno Primoz Roglic (14) siguen en esa lista de victorias.

Más: Nairo Quintana, campeón del Tour de la Provenza, en Francia

Claro que el primer gran éxito de Nairo se produjo cuando todavía no corría en una escuadra europea. Con el Colombia es Pasión ganó el Tour de l’Avenir en 2010. Un año antes había sido campeón nacional sub-23 de la prueba contrarreloj.

En su campaña como novato en el Movistar, consiguió la Vuelta a Murcia, La Ruta del Sur y el Giro de Emilia, con un par de victorias de etapa.

En 2013 ganó las Vueltas a Burgos y el País Vasco, pero su mayor logró fue el segundo lugar en el Tour de Francia, donde escoltó a Chris Froome y terminó como mejor joven y escalador.

Llegaron entonces sus mejores años, con la consagración en el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016. En 16 participaciones en las tres grandes, Quintana se subió seis veces al podio final y en nueve oportunidades tertminó entre los diez primeros. Solo una vez se retiró.

También: Hay Nairo para rato

La semana pasada, antes del inicio del Tour de la Provenza, admitió: “Ya he visto mis primeras canas, pero son de experiencia, no de vejez. Me siento bien para dar buenas batallas este año”.

Precisamente en esta campaña su gran objetivo es tener una buena participación en el Tour de Francia, aunque antes deberá cumplir con muchos compromisos, pues a su equipo le interesa que participe en la mayoría de las carreras del calendario galo.

El próximo fin de semana estará en el Tour de los Alpes Marítimos y el Var y luego en la clásica Faun-Ardèche, antes de la París-Niza, del 6 al 13 de marzo.

Aunque no es una de sus metas, porque se enfoca más en las clasificaciones generales que en los triunfos de etapas, Nairo quiere seguir peleando con Fernando Gaviria el trono como el colombiano con más victorias internacionales. Eso sí, sabe que como es cinco años menor, el velocista paisa tendrá más oportunidades.

“Por ahora me siento bien. Ha sido un buen arranque de la temporada. He tenido buenas sensaciones y cuando hay piernas hay que buscar victorias. Hemos trabajado bien en el invierno y por eso estamos optimistas, ojalá sigamos así”, aseguró el boyacense ilusionado con mantener el protagonismo al que se acostumbró desde hace una década.

Le puede interesar: Nairo Quintana gana su segundo Tour de la Provenza

Con su contundente ataque a 4,4 kilómetros de la meta en el ascenso definitivo en la última etapa del Tour de la Provenza, en donde no lo pudo seguir ni siquiera el campeón del mundo, el francés Julian Alaphilippe, ratificó que hay Nairo para rato y que su talento es inagotable.