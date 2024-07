El neerlandés Dylan Groenewegen se llevó la sexta etapa del Tour de Francia 2024

Dijon (France), 04/07/2024.- Dutch rider Dylan Groenewegen of Team Jayco AlUla celebrates on the podium after winning the sixth stage of the 2024 Tour de France cycling race over 163km from Macon to Dijon, France, 04 July 2024. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

