“El páramo se respeta”: ciclistas lavaron sus bicicletas en el Páramo de Sumapaz

Parques Nacionales Naturales se pronunció frente a la denuncia y rechazó este tipo de actos dentro de sus áreas protegidas. Foto: Facebook

Por medio de las redes sociales se dio a conocer que un grupo de ciclistas, en medio de su recorrido por uno de los senderos del Páramo de Sumapaz en la localidad de Usme, decidió parar en uno de los riachuelos para lavar sus bicicletas.

Las imágenes, que fueron compartidas por el medio de comunicación local Usme.com en su cuenta de Facebook, causaron varias críticas hacia los deportistas, ya que esta área es una zona protegida ambientalmente y este tipo de acciones no son permitidas allí.

Aunque sobre los ciclistas no se tiene mucha información, por medio de la publicación de este medio local residentes de la zona y otros usuarios abrieron el debate que generó lo ocurrido.

¿Cuál fue la denuncia?

“Llegamos a un río, lavamos las bicis y disfrutamos del paisaje”, es lo que se puede leer en una de las imágenes de los deportistas, que, por medio de su cuenta de Instagram, estaba dando a conocer su recorrido deportivo y parte de las actividades que realizaron.

Sin embargo, la comunidad, al darse cuenta, hizo público la denundia por medio de Facebook. “El Páramo SE RESPETA, la bicis no se lavan en el río, el musgo no se pisa y no es “un río” es El Páramo de Sumapaz”, dice la publicación que muestra las fotos de los deportistas que llegaron a la zona y lavaron sus bicicletas allí.

Las fotos, que fueron tomadas de los perfiles de cada usuario, resultaron parte de una denuncia pública de los cuidadores de estos ecosistemas en la ciudad y, también, parte de la creación de consciencia para que no se repitan este tipo de actos.

Los usuarios que se dieron cuenta de lo que pasó no dudaron en dejar su opinión en la publicación y se puede leer comentarios a favor y en contra de la acción. “Si es para hacer esto en nuestro territorio, por favor no regresen. Si es para hacer #biciturismo respetando el entorno sin interferir con sus procesos naturales, si es para generar conciencia, bienvenidos. #ElparamoseRespeta”, se puede leer en uno de los comentarios.

¿Qué dice Parques Nacionales Naturales de Colombia sobre este hecho?

Después de conocerse el hecho, Parques Nacionales Naturales de Colombia se pronunció sobre las actuaciones de los turistas dentro del área protegida del Páramo de Sumapaz. “Desde Parques Nacionales Naturales de Colombia y el área protegida hacemos un llamado a la responsabilidad y corresponsabilidad de tan importante ecosistema que debemos de cuidar y conservar, les invitamos a abstenerse a desarrollar estas prácticas o actividades que están prohibidas dentro del área protegida y por respeto a la comunidad campesina que ha cuidado este territorio”, se puede leer en el comunicado que fue publicado por la organización.

Además, Parques Naturales hizo aclaraciones sobre el ingreso al páramo con fines turísticos en el que indican que esta zona se encuentra actualmente cerrada al público y también que “la realización de actividades turísticas dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Natural Sumapaz no están permitidas”.

Las declaraciones de los ciclistas

Después de la denuncia comunitaria, el grupo de ciclistas emitió un comunicado oficial ofreciendo disculpas sobre el acto cometido en la zona ecológica y afirmó que “trabajarán junto con las entidades correspondientes para educar a los bici-usuarios y transeúntes”.

“Como usuarios, a veces por desconocimiento o por impulso ante la belleza del paisaje, actuamos de forma inadecuada, en esta oportunidad irrumpimos en una zona protegida, ya que desconocíamos las restricciones que hay en este santuario ecológico”, añadieron los ciclistas quienes se contactaron con Parques Naturales y las entidades encargadas para dar un reporte de las actividades que hicieron dentro de la zona.

