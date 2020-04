El renacer de Julián Arredondo

Nacido el 30 de junio de 1988 en Ciudad Bolívar (Antioquia) Julián Arredondo llegó un poco tarde al ciclismo profesional. Se estrenó en 2012, antes de cumplir los 24 años, con el equipo japonés Nippo Vini Fantini. Sus buenas actuaciones en el circuito asiático de la UCI, en el que fue número uno y ganó el Tour de Langkawi en Malasia y el Tour de Kumano en Japón, le valieron para que el Trek, de la categoría World Tour, se fijara en él.

En 2014, precisamente el año del uno-dos de Nairo Quintana y Rigoberto Urán en el Giro de Italia, se convirtió en el cuarto ciclista colombiano en coronarse campeón de la montaña en el la Carrera Rosa, después de Lucho Herrera (1989), José Jaime González (1997 y 1999) y Freddy González (2001 y 2003). Sin embargo, cuando parecía que tocaba el cielo con las manos, comenzó su pesadilla.

Durante años sufrió del síndrome del piramidal, un trastorno en el que el músculo piriforme ubicado en las nalgas irrita el nervio ciático. Los síntomas incluyen dolor, hormigueo o entumecimiento en la parte baja de la espalda, la cola y las piernas, que generalmente se intensifican después de permanecer sentado durante un tiempo prolongado, subir escaleras, caminar, correr o montar en bicicleta.

Aunque intentó de mil maneras recuperarse, llegó el momento en el que no se sentía capaz ni siquiera de mantener una postura adecuada sobre la bicicleta. “En Europa me dijeron que era un problema de bruxismo; en Estados Unidos que de biomecánica, pero finalmente fue el doctor Luis Eduardo Contreras, de Indeportes Antioquia, quien halló el problema, que le da a un ciclista entre 2000 y me tocó a mí”, reconoce Julián, ahora de 31 años y con la satisfacción de haber superado ese drama que lo alejó de la alta competencia precisamente en su mejor momento.

“Empecé a sentir que la pierna derecha no me funcionaba. Después del Giro fui a la Vuelta a España y tuve que bajarme en la etapa 15. No andaba, me hacía preguntas, pero finalmente descubrieron que tenía síndrome del piramidal que me estaba comprimiendo el nervio ciático. Intenté regresar como cinco veces y vi que no era lo mismo. En la vida se toman decisiones y decidí no seguir”, afirmó Arredondo en un Instagram Live organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo en estos días de cuarentena.

"Es algo que no se ve pero se siente. Comenzamos a hacer procedimientos, me operaron y esperaba volver al pelotón pero comencé a entrenar y después de dos o tres horas volvían los síntomas, no sentía el pie derecho, no sentía fuerzas. El médico me dijo que podíamos hacer una tercera cirugía pero no quise. Hasta 2018 intenté volver, sentía que podía pero después de cinco años de insistir y volver a caer, vi que no era algo bueno”, aseguró el pedalista, a quien Mauricio Ardila vinculó después al equipo Orgullo Paisa, en el que terminó su carrera.

Su recuperación fue muy lenta. Los pasos por el quirófano le dejaron secuelas dolorosas. “Fueron dos o tres meses sin poder caminar, tuve infiltraciones, mejoraba pero volvía a recaer. Gracias a Dios puedo trotar, a veces juego micro fútbol, pero cuando me excedo al otro día me duele mucho la pierna”, cuenta Arredondo desde su casa ubicada en el Alto de la Manza, en la frontera entre Antioquia y Chocó.

Claro que siente nostalgia. La ha sentido durante todos estos años en los que los escarabajos, esos que corrían con él, han brillado en las principales carreras del mundo. “Tuve momentos de llanto, fue muy maluco, pero ahora me da alegría que después de la generación de nosotros llegó una que pudo ganar el Tour de Francia. Extraño vivir en Europa, los amigos y los viajes, eso me gustaba bastante”, reconoce con humildad y admiración por Egan Bernal, Iván Sosa y la nueva camada de ‘escarabajos’.

Su vida, sin embargo, sigue ligada al ciclismo. Sanó sus heridas, superó los traumas y sin rencor dejó pasar todas las críticas injustas que le hicieron. “Tengo claro que lo que pasó. Dijeron que me había dedicado a la buena vida, pero no sabían que había un problema detrás”, explica.

“De pronto regreso como entrenador en 2021. Quiero comenzar con una escuela de jóvenes entre 15 y 20 años e ir progresando a medida que vayan avanzando. Hay muchos técnicos, pero no todos tienen la experiencia de haber sido competitivos o llegar al World Tour. A los ciclistas hay que saberlos orientar. Primero está la persona y luego el corredor”, advierte Julián Arredondo, quien recuerda como si fuera ayer ese glorioso 29 de mayo de 2014, el día que ganó la etapa 18 del Giro de Italia y se consolidó como líder de la montaña y la combatividad en esa carrera.

Listo para comenzar una nueva etapa en su visa, el escalador paisa admite que “ese Giro marcó todo. Tenía muchas ganas de ser más profesional porque veía que cada esfuerzo valía la pena, pero por cosas del destino me cambiaron los planes. Ahora ya tengo una nueva vida y del ciclismo solo tengo cosas bonitas”.