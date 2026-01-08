Logo El Espectador
Deportes
Ciclismo
El rescate de una leyenda: la camioneta Ford que vio nacer la Vuelta a Colombia

“La Julia” recorrió la accidentada geografía del país en las primeras etapas de la icónica carrera. La camioneta de apoyo fue auxilio mecánico y símbolo de supervivencia mientras seguía a los escarabajos, en especial al “Zipa” Forero.

Pedro Mendoza
09 de enero de 2026 - 12:56 a. m.
'Zipa' Forero en la primera Vuelta a Colombia en 1951 // Archivo El Espectador.
Foto: Crédito: Archivo El Espectador

La historia del ciclismo en Colombia no solo se escribe con vatios y podios en Europa, sino que se cimenta también sobre bicicletas que desafiaron la geografía andina cuando las carreteras eran apenas polvo. En el inicio, detrás de los ciclistas hubo un carro precario que los acompañó en las primeras pedaladas.

Andrés “Chato” Garzón nació en 1944. Ha sido testigo excepcional de la evolución de su ciudad, Zipaquirá, muy cerca de Bogotá, y ha dedicado años a una carrera personal: rescatar a “La Julia”, la camioneta Ford F-150, modelo 1946, que...

Por Pedro Mendoza

