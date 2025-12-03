Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El retiro de Esteban Chaves: “Chavito”, no te vayas

Un repaso por la carrera y el impacto de uno de los mejores de la era dorada del ciclismo colombiano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Franz Triviño Gómez
04 de diciembre de 2025 - 02:09 a. m.
Un repaso por la carrera y el impacto de uno de los mejores de la era dorada del ciclismo colombiano.
Un repaso por la carrera y el impacto de uno de los mejores de la era dorada del ciclismo colombiano.

El pelotón llegaba roto después de más de doscientos kilómetros, y los favoritos empezaban a quedarse. El Giro de Lombardía —el Monumento, la clásica de las clásicas, la que huele a pasado y heroísmo viejo— estaba por definirse.

Y allí, en ese último giro antes de la recta final, apareció Esteban Chaves, pequeño, pecoso, con la expresión de quien sufre, pero al mismo tiempo disfruta en secreto. Mientras otros se retorcían de esfuerzo, él parecía moverse con esa mezcla suya de inocencia y determinación. Atacó cuando casi nadie lo esperaba,...

Por Franz Triviño Gómez

Temas recomendados:

ciclismo Colombiano

Ciclismo

Chavito

Quiera era Esteban Chaves

Retiro de Esteban Chaves

Carrera de Esteban Chaves

Quien era Estaban Chaves

Era dorada Esteban Chaves

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.