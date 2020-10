El título del Giro de Italia, el principio del cambio de estilo del Ineos

Además de la victoria, la escuadra británica obtuvo siete triunfos de etapa mostrando un ciclismo ofensivo, diferente al de los últimos años. De los momentos duros de Egan Bernal y Geraint Thomas el equipo salió fortalecido y no volverá a ser el mismo.

La estrategia cambia, la victoria vuelve: transformado en apóstol de la ofensiva vistosa, Dave Brailsford, director del equipo Ineos, cuenta ahora con once grandes vueltas en activo en su grupo tras el triunfo de Tao Geoghegan Hart en el Giro de Italia.

¿El cambio es duradero? La implacable apisonadora que adormeció el Tour de Francia en seis ocasiones a lo largo de los años 2010 (Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas), hasta la llegada el año pasado del escalador colombiano Egan Bernal, se ha transformado estas últimas semanas. Siempre tras el abandono de sus líderes, Bernal en la última semana del Tour, Thomas en el tercer día del Giro.

Según Brailsford, la filosofía del grupo ya no es la misma. “Llegué a este deporte cuando era joven porque me gustaban las carreras”, aseguró a Eurosport el dirigente de la formación británica. “A lo largo de los diez últimos años, hemos ganado mucho. Pero no fue tan divertido como lo que hemos hecho aquí”.

¿El balance? Siete victorias de etapa en el Giro, cuatro para Filippo Ganna, dos para Geoghegan Hart, una para el ecuatoriano Jhonatan Narváez, la ‘maglia’ rosa y la presencia de todos sus corredores en las escapadas (Castroviejo, Dennis, Puccio, Swift).

“Ahora somos granaderos”, sostuvo Brailsford en referencia al nuevo nombre, el de un gran 4X4, del equipo patrocinado desde la primavera (boreal) de 2019 por un gigante de la petroquímica, el millonario Jim Ratcliffe. En otras palabras, combatientes con ganas de atacar, un cambio con respecto al estilo “defensivo” precedente, admitió el propio Brailsford.

- Identidad británica reforzada -

El creador del equipo insistió para que calara el mensaje: “El deporte es la emoción, los momentos apasionantes de la carrera y queremos estar ahí”.

Los hechos han acompañado al discurso, pero ¿se mantendrá la ruptura más allá del otoño de 2020? El futuro lo dirá pese a que el equipo tiene hasta ahora en el ADN la cultura de la victoria a través de las famosas ganancias marginales.

Una última prueba de ello es el traslado de Geoghegan Hart por helicóptero la víspera de la crono final del Giro para ahorrarle la fatiga del transporte por carretera que hizo su rival (Jai Hindley).

Por ahora una cosa está clara. El próximo año la formación más rica -y de lejos- del pelotón podría alinear a cuatro ciclistas (Bernal, Richard Carapaz, Geoghegan Hart, Thomas) que ya saben lo que es ganar una gran vuelta en el inicio del Tour de Francia, si decidiera multiplicar los líderes. Y con los refuerzos del británico Adam Yates (4º del Tour 2016) y del australiano Richie Porte (3º del Tour 2020), que se han unido al grupo.

La irrupción de Geoghegan Hart, recibida con emoción por Brailsford, refuerza la identidad británica del grupo que había apostado por los jóvenes talentos sudamericanos durante tres años (Bernal, Daniel Martínez, Narváez, Brandon Rivera, Iván Sosa). Sin esperar siquiera la próxima llegada de la perla inglesa Thomas Pidcock, de 21 años y ganador a principios de septiembre del Baby Giro, la ronda italiana para jóvenes ciclistas.

“Como tantos ciclistas británico de mi generación, siempre he aspirado a competir en ruta con este equipo”, declaró Pidcock cuando se comprometió. “Es el mejor del mundo”.