El Tour estaría buscando vetar a Froome

Redacción deportes

La ronda francesa busca evitar que el cuatro veces ganador de esta competencia participe si no se ha aclarado su caso de dopaje con salbutamol.

En el Giro de Italia, Chris Froome mostró todas sus cualidades. Su ataque de 80 kilómetros en la Colle della Finestre hizo que en la etapa 19 se revivieran esos ataques de antaño, que realizaron ciclistas como Fausto Coppi o Gino Bartali en esas ediciones en las que ambos luchaban cabeza a cabeza por el título. El británico se metió al club exclusivo de las tres grandes vueltas y ahora su objetivo es lograr lo que nadie ha hecho en los últimos 20 años: ganar el Giro y el Tour en una temporada.

Su preparación para la ‘Grande Boucle’ comenzará la próxima semana en los Alpes, según resalta el diario El País de España. Sin embargo, puede encontrarse con las puertas cerradas por un posible veto. Los organizadores del Tour, al saber que la autoridad antidopaje de la Unión Ciclista Internacional aún no ha decidido si solicita una sanción para el británico por el resultado analítico adverso por salbutamol en la pasada Vuelta a España, están estudiando aplicarle el artículo 28.1 de su reglamento.

El diario español afirma que por este artículo la organización toma la posición de rechazar la participación de un equipo o de algunos de sus miembros coya presencia pueda dañar la imagen o reputación de la carrera. Y no sería la primera vez que lo hacen. En 2006 lo tomaron esta medida con el Astana de Manolo Saiz (involucrado en la operación puerto). Sin embargo, el TAS garantizó tres días antes de la carrera, que el equipo tomara salida. De igual manera lo hicieron en 2008 con Alberto Contador y el Astana como castigo al dopaje de Vinokúrov y Kasheckin. (Le puede interesar: Froome no pertenece a las leyendas del ciclismo)

Tanto el Sky como los 17 equipos World Tour que tienen asegurada su participación y los cuatro invitados, tienen dos semanas largas para entregar una lista preliminar de 12 corredores de los que saldrán ocho para estar en la competencia que se iniciará el 7 de julio. Hasta entonces los organizadores de la prueba le informarán a Froome y al equipo británico, que no es bienvenido. De darse esto, el diario español resalta que ambos recurrirán al TAS, que, probablemente y según ha ocurrido otras veces, decidirá que no se puede sancionar a nadie en previsión de que sus actos previos acabarán siendo juzgados como delictivos, y obligará al Tour a admitirlo.

En varias ocasiones, el presidente de la UCI, David Lappartient, ha señalado que el caso del británico no se resolverá antes del Tour de Francia. “Existe un 50% de posibilidades de que el caso no esté resuelto antes del próximo Tour”, dijo antes de la salida de la etapa 17 del Giro. Lappartient siempre ha sostenido la dificultad del proceso debido a la numerosa documentación aportada por las dos partes, y a la inversión de Froome en estudios y abogados: “Se trata de un procedimiento complicadísimo y no debo comentarlo”.

El presidente de la UCI había señalado en una entrevista en Sporza que el equipo Sky debería suspender a Froome. “Sin que yo hable sobre la cuestión de la culpabilidad, me parece que es lo más fácil para todos. No me corresponde a mí intervenir en este momento, pero Brailsford tiene que asumir su responsabilidad, creo que el pelotón también lo quiere, y los pilotos están cansados de estar asociados con el dopaje”, resaltó.

Por ahora, Chris Froome está compitiendo porque no está suspendido, aunque es posible que finalmente lo sea. En la sanción que le imponga la autoridad antidopaje puede que le incluya la descalificación de todas las pruebas en que participó después de que diera positivo por salbutamol en la Vuelta a España. Por lo que los títulos de la ronda ibérica y del Giro de Italia le sería retirados.