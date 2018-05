Elia Viviani repite triunfo y se adjudica la tercera etapa del Giro de Italia

El velocista italiano Elia Viviani (Quick-Step), quien ya había ganado la etapa del sábado, se impuso este domingo en la jornada del Giro de Italia, la última disputada en territorio israelí, con final en Eilat, al borde del mar Rojo.

Viviani, que ya se había impuesto en la víspera con final en Tel Aviv, fue de nuevo el más rápido este domingo, pese a que en el esprint fue molestado por el irlandés Sam Bennett y por su compatriota Sacha Modolo, quien en los últimos metros lo fue arrinconando para evitar su paso. Sin embargo, como un caballo desbocado, Elia se metió por el único espacio que había y, con un toque sutil, con su codo izquierdo, sacó de competencia a su rival para llegar en solitario a la meta y detener el cronómetro en cinco horas, dos minutos y nueve segundos.

En esta ocasión, el campeón olímpico de ómnium derrotó a su compatriota Sacha Modolo para apuntarse el tercer triunfo en la Corsa Rosa, el segundo en esta edición.

"Me sentí mal durante toda la jornada, excepto al final. Pude lograr la victoria gracias al trabajo de mi equipo", admitió el ciclista de 29 años que cuenta ya con 57 triunfos en su palmarés profesional, y que llegó con toda la potencia al último tramo de la carrera gracias al gran trabajo de sus lanzadores que, faltando cuatro kilómetros, se pusieron en la punta del pelotón para controlar todo.

Fue una etapa muy parecida a la del sábado, ya que como la víspera, el canadiense Guillaume Boivin fue el protagonista de la escapada del día, junto a los italianos Enrico Barbin y Marco Frapporti, quienes dejaron el pelotón al inicio de los 229 km de recorrido. Este trío atravesó en cabeza el desierto de Neguev, pero fue alcanzado por el pelotón a falta de seis kilómetros para la meta.

El lunes por la mañana, los ciclistas tomarán un avión para Sicilia, donde el martes continuará la carrera con una etapa entre Catania y Caltagirone de 198 km de recorrido (la podrá ver por Señal Colombia)

El australiano Rohan Dennis (BMC), conservó el liderato de la carrera, que tendrá un día de descanso para volver a Europa despidiéndose así del territorio israelí. El mejor colombiano del día fue Esteban Chaves en la casilla 15.

Así van los escarabajos en la general:

1. Rohan Dennis 9:05:30

10. Carlos Betancur a 0: 29

28. Sergio Luis Henao a 0:46

30. Esteban Chaves a 0:47

45. Miguel Ángel López a 0:57

55. Jarlinson Pantano a 1:06

73. Rodolfo Torres a 1:19

118. Dáyer Quintana a 2:28

122. Darwin Atapuma a 2:39

@eliaviviani: "Torniamo in Italia con due maglie e due successi di tappa, gli obiettivi erano vincere le due tappe e guadagnare più punti possibile per la Maglia Ciclamino. Positivissimo inizio di Giro. Non poteva andare meglio".#Giro101 pic.twitter.com/XXEj82Ia2f