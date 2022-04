Eliana Caicedo, campeona mundial de ciclomontañismo

Eliana Caicedo, en el podio del Master XCO tras coronarse como campeona mundial. Foto: Eliana Caicedo Instagram

Eliana Caicedo se coronó campeona mundial de ciclomontañismo, tras llegar en primer lugar en el Master XCO en la categoría Master A.

La llanera de 39 años participó en un circuito que se desarrolló en Cerro Bayo y el Municipio de Villa La Angostura (Argentina) y logró imponerse al duro clima y extremo recorrido.

La carrera constaba de cuatro vueltas y un trayecto de 4.200 kilómetros. El clima no fue benevolente y se presentaron lluvias, barrizales y mucho viento, lo que incrementó la intensidad y la dificultad de las pruebas.

No obstante, esto no fue impedimento para que Eliana Caicedo completara la competencia con un tiempo de una hora y once minutos.

“Gracias Colombia, gracias al Llano. Soy colombiana y tengo mucho orgullo hoy en Argentina de poder mostrarles de qué estamos hechas las mujeres Llaneras. Los amo a todos”, fueron las primeras palabras de la deportista tras bajarse de su bicicleta y saber que era la campeona de la competición.

Caicedo tiene una gran trayectoria en la modalidad de Cross Country Olímpico y Maratón. Según contó, a través de Instagram, lleva cinco años montando bicicleta y cuatro soñando con participar en un mundial.

Asimismo recalcó que entrena semanalmente seis días, con un promedio de 120 minutos por sesión. Una preparación que le ha permitido a Caicedo conseguir dos medallas de plata y cuatro de oro en Colombia y también un sexto lugar en un campeonato panamericano.

