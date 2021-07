“En el Mont Ventoux buscaremos los puntos”: Nairo Quintana

Nairo Quintana está listo para afrontar la etapa 11 del Tour de Francia. El colombiano espera ser uno de los protagonistas de la jornada de este miércoles en la ronda gala, que tendrá el Mont Ventoux como principal atractivo.

Después de la décima jornada, que se llevó el británico Mark Cavendish, el boyacense habló de su rendimiento en el reinició del Tour después del día de descanso.

“Hoy era un día tranquilo para mí. El equipo trabajó en intentar ganar la etapa con Nacer Bouhanni. Al final hizo viento y quedé desconectado, aunque alcancé a llegar sin problemas”, explicó Quintana.

Sobre el ascenso al Mont Ventoux, Quintana, que ya conoce muy bien este ascenso, opinó que es una etapa perfecta para asegurar el liderato de la montaña, su principal objetivo en la carrera.

“Es una etapa marcada para nosotros. Tenemos que ir por los puntos y espero hacer los que más se puedan”, apuntó.

”Conozco la subida. Varias veces he pasado por ahí y me ha ido bien. Me gusta el Mont Ventoux”, culminó el del Arkea.