"Lo único que anhelo es seguir montando bicicleta como un niño": Egan Bernal

Redacción deportes

Llegó como terminó el Tour de Francia: montando en su bicicleta amarilla, con el maillot amarillo, todo de amarillo. Egan Bernal por fin está en Zipaquirá, con su gente para ofrecerles el título más importante de la historia de nuestro deporte. “”Es un día que no voy a olvidar”, las primeras palabras del ciclista que se encontró con familiares, viejas glorias de este deporte, y con las personas que lo vieron crecer.

Después vino el saludo con Efraín Forero, El zipa, el pionero, el primer ganador de la Vuelta a Colombia, el mismo que fue de Bogotá a Manizales, por carreteras arenosas para demostrar que era posible hacer una carrera alrededor del país a pesar de la batalla campal que vivían Conservadores y Liberales.

Después el abrazo con Martín Emilo Cochise Rodríguez, el que abrió el camino, con Fabio Parra y Luis Herrera, otros que nos hicieron vibrar en el Tour y, por último con el boyacense Mauricio Soler.

"Es algo que todavía no dimensiono. Es un como una droga: quieres dos y tres y cuatr, y más Tours, y por qué no soñar con con ganar otras carrera. Ese es el mensaje: soñar", dijo Bernal.

En cuanto a lo que pasó en la última edición del Tour, los detalles que todo el mundo quería saber, Egan destacó la labor del Ineos, el equipo que lo puso en el primer puesto del podio. "Uno va siguiendo instrucciones, haciendo lo que dicen. Este equipo sabe lo que hace y tienes que creerles. Y confiaron en mí, me dieron la oportunidad y gracias a Dios hoy estamos festejando. A ellos les debemos nuestro primer Tour".

También hubo tiempo de referirse a lo que viene adelante. Egan, que sonríe con moderación, entiende que los tiempos son cortos, que hay que trabajar desde ya, y que por más que la celebración quiera prolongarse él debe seguir entrenando. "No quiero que ganar el Tour cambie lo que soy. Ya mañana saldré a entrenar pensando en lo que viene del calendario. No puedes dejar que esto te opaque".

Egan, el ciclista que habla de nosotros a toda hora para referirse a un suceso individual, rindió homenaje a sus primeros entrenadores y recordó su infancia, las salidas a entrenar desde Zipaquirá a Cogua, a su papá levantándose a las 4:00 a.m., para dejar el almuerzo listo, para que Egan solo pensara en entrenar. Y la travesía por los barrios de Zipa, pagando arriendo, luchando por sobrevivir para poder pedalear con tranquilidad.

"Si en ese entonces, cuando dormía en un cuarto con mis papás, me hubieran dicho que iba a ganar el Tour, no lo creía. Por eso les pido que sueñen, que lo hagan sin temor, porque trabajando todo se puede".

Al final y luego de responder durante una hora varias preguntas, Egan volvió a dar las gracias y se retiró de la tarima no sin antes firmar unos cuantos autógrafos y dejando claro que él seguirá siendo el mismo, con el simple anhelo de montar bicicleta, ya sea en un Mundial, en unos Olímpicos (abrió la puerta para Tokio 2020) o de nuevo por las carreteras francesas.

En esta oportunidad no fue necesario ser moderadamente feliz , pues en casa todo es más cómodo, más tranquilo. Egan fue feliz, hizo a los demás felices y recordó que él no fue el único ganador, que en este Tour ganamos todos.

"Hay que darle las gracias a Nairo"

Con su manera sencilla y concreta de hablar, Egan no se olvidó de los que abrieron las puertas, como Nairo Quintana. Y mandó un mensaje claro de quien lo acogió cuando él llegó al World Tour. "Es duro decir que no ganará nunca un Tour. Es el ciclista más grande de nuestro país y eso pesa. No sabemos qué pueda pasar más adelante, pero les digo que uno nunca puede perder la fe en Nairo".

