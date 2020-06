Daniel Méndez (2000, Kern Pharma) es un talento colombiano más que desea competir en Europa para llegar lo más alto posible en el ciclismo. Cualidades no le faltan, como demostró en el inicio de la temporada. Ahora entrena en Colombia mientras aguarda el viaje para terminar de confirmar su progresión en la segunda parte del año. Méndez cumplió 20 años el 2 de junio.

Un año en amateur en 2019 fue suficiente para dar el salto a profesionales con el Kern Pharma después de que Juanjo Oroz pusiera sus ojos en él tras la Vuelta a Navarra y sus resultados como juvenil, también en España en 2018, después de hacerse ciclista en la Fundación Esteban Chaves.

Este 2020 ya fue décimo en la etapa reina de la Estrella de Bèsseges, solo superado por corredores como Ben O’Connor, Simon Clarke, Alberto Bettiol, Benoit Cosnefroy o Diego Rosa. ¿Cómo está viviendo esta cuarentena en su país?

Ahora la situación es mejor pues pueden salir a entrenar. La verdad es que la estoy pasando muy bien ya que el Gobierno nos permitió salir a entrenar de nuevo. A la vez, me siento feliz de pasar tiempo con mi familia.

¿Cuándo espera volver a Europa y cuáles serían sus objetivos? ¿Vuelta a Burgos?

Espero viajar a Europa a mediados del mes de julio y poder correr la Vuelta a Burgos que sería mi primera competencia.

Su actuación en la Estrella de Besseges no pasó desapercibida, ¿se lo esperaba?, ¿qué significó esa actuación?

No esperaba esa actuación en la carrera ya que no favorecía mis condiciones. Sin embargo, puede alcanzar un buen resultado y me pude dar cuenta de que puedo hacer un buen papel en carreras con abanicos.

¿Qué se han encontrado en el equipo Kern Pharma?

El equipo me ha tratado demasiado bien desde el primer momento que los conocí. Me han brindado la mano en todo que he necesitado. Espero responderles en la carretera.

¿Se considera un escalador? ¿En qué le gustaría mejorar?

Considero que sí ya que en las etapas con subidas es donde mejor me ha ido hasta ahora. Espero mejorar mucho en la contrarreloj ya que es una modalidad de mucha importancia en las vueltas. Me gustaría destacar en las carreras de varios días con montaña.

¿Por qué siente predilección por el Giro de Italia?

Me parece una carrera muy bonita con recorridos bastante difíciles subiendo. ¡Y el trofeo me parece el más lindo!

Siendo el Mundial de Suiza tan duro, ¿es su ilusión disputarlo con su selección?

Sí me gustaría estar con la selección Colombia para este Campeonato del mundo. El recorrido favorece mucho a los escaladores y podríamos tener alguna opción.

En 2018 ya compitió en Portugal y en España como juvenil, también corrió en Francia o Flandes, ¿qué recuerdos tiene?

Son recuerdos muy bonitos ya que fueron mis primeros pasos en el viejo continente dónde obtuve mucha experiencia en las competencias. La carrera que más recuerdo es el Tour de Flandes, ¡una carrera demasiado dura!

¿Qué importancia ha tenido la Fundación Chaves en su progresión como ciclista?

La Fundación tiene mucha importancia en mi carrera deportiva. Prácticamente me formaron como ciclista de alto nivel, aprendí mucho de ellos y su apoyo fue importante en las categorías menores para ir a las competencias lo mejor posible.

Información: oficina de prensa