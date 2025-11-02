Entrevista a Egan Bernal: “Nos tocó la época de Pogačar, el mejor de la historia”

Egan Bernal, en la reciente edición de la Vuelta a España. Foto: Agencia AFP

A Egan Bernal lo agota mirar al pasado. Ya no piensa en esa mañana en la que perdió un diente, se perforó los pulmones y se rompió 20 huesos, 11 costillas, el fémur y la rótula, con fracturas en las vértebras T5-T6 y en la segunda vértebra cervical (C2). “Me acuerdo cuando la gente me lo menciona”, responde, y es fácil percibir el fastidio ante la repetida pregunta de cómo siguió el rumbo después del accidente que casi le cuesta la vida, ese día en el que se estrelló con un bus estacionado a la orilla de la carretera cuando iba...