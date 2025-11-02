Logo El Espectador
Entrevista a Egan Bernal: “Nos tocó la época de Pogačar, el mejor de la historia”

Después de un año en el que volvió a estar al nivel de los mejores del mundo, el pedalista de Zipaquirá habló con El Espectador sobre el Gran Fondo que organizará en su tierra, del 13 al 16 de noviembre. Repasó su temporada, su regreso a un top 10 en una clasificación general de una gran vuelta, su triunfo de etapa en la ronda ibérica y explicó qué significa para el pelotón mundial enfrentarse al mayor fenómeno ciclístico de los últimos años.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
02 de noviembre de 2025 - 02:40 p. m.
Egan Bernal, en la reciente edición de la Vuelta a España.
Egan Bernal, en la reciente edición de la Vuelta a España.
Foto: Agencia AFP

A Egan Bernal lo agota mirar al pasado. Ya no piensa en esa mañana en la que perdió un diente, se perforó los pulmones y se rompió 20 huesos, 11 costillas, el fémur y la rótula, con fracturas en las vértebras T5-T6 y en la segunda vértebra cervical (C2). “Me acuerdo cuando la gente me lo menciona”, responde, y es fácil percibir el fastidio ante la repetida pregunta de cómo siguió el rumbo después del accidente que casi le cuesta la vida, ese día en el que se estrelló con un bus estacionado a la orilla de la carretera cuando iba...

