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Presidente de la UCI : “Esperamos tener un Campeonato Mundial en Sudamérica”

En el arranque del Panamericano de Ruta en Montería, el presidente de la UCI, David Lappartient, destacó el nivel del evento y abrió la puerta a un Mundial en Sudamérica, en una jornada en la que Colombia celebró su primer oro.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
18 de marzo de 2026 - 12:16 a. m.
Presidente de la UCI : “Esperamos tener un Campeonato Mundial en Sudamérica”
Presidente de la UCI : “Esperamos tener un Campeonato Mundial en Sudamérica”
Foto: Anderson Bonilla

El sol cae en picada sobre las calles y el asfalto devuelve ese calor que se mete en las piernas y la cabeza. Entre carros de apoyo, motos de comisarios y voces que se cuelan desde los andenes, comienza la fiesta más importante del ciclismo del continente americano en Montería, Córdoba. Así arrancó el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, con Colombia convertida en un punto de encuentro valioso.

Quince años después de la última vez en casa, Colombia vuelve a ser anfitriona de una cita mayor. Más de 280 corredores de 29 países ya ruedan en un...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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