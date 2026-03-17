Presidente de la UCI : “Esperamos tener un Campeonato Mundial en Sudamérica” Foto: Anderson Bonilla

El sol cae en picada sobre las calles y el asfalto devuelve ese calor que se mete en las piernas y la cabeza. Entre carros de apoyo, motos de comisarios y voces que se cuelan desde los andenes, comienza la fiesta más importante del ciclismo del continente americano en Montería, Córdoba. Así arrancó el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, con Colombia convertida en un punto de encuentro valioso.

Quince años después de la última vez en casa, Colombia vuelve a ser anfitriona de una cita mayor. Más de 280 corredores de 29 países ya ruedan en un...