Esteban Chaves ascendió al segundo lugar en la general del Giro

Redacción deportes

El Mitchelton Scott es una escuadra que se sale del molde, que se arriesga constantemente, brinda espectáculo y da catédra en lo que concierne a la táctica de equipo. En la primera semana del Giro de Italia, las cosas les han salido a pedir de boca: ganaron dos etapas claves. El jueves en el ascenso al volcán Etna con Esteban Chaves y este domingo controlaron la subida al Gran Sasso con Simon Yates. Resultados que tienen al británico en lo más alto de la clasificación general y al colombiano en la segunda posición. Dominio absoluto del equipo australiano.

El ascenso al Gran Sasso, un puerto de primera categoría ubicado en el centro del país en la cordillera de los Apeninos, revolcó la clasificación general: mostró la cara de sufrimiento de Chris Froome y sacó al equipo Sky de la lucha por la 'maglia rosa'. Aún quedan muchos kilómetros por recorrer, pero el líder de la escuadra británica no ha podido demostrar todo su poderío en las primeras llegadas en alto. Incluso, ha tenido que ser apoyado constantemente por Sergio Luis Henao. Este domingo perdió 1:07 minutos con respecto a Yates y se hunde en la general, de la que ya salió del top-10 y está a 2:27 del líder de la competencia.

Hoy en una etapa de 225 kilómetros, con tres premios de montaña, el Astana fue el que hizo el desgaste. El equipo kazajo movió todas sus fichas para cazar al grupo de escapados, que tenían más de siete minutos de ventaja. Fue una labor ardúa, pero al final no se vieron los frutos. Miguel Ángel López no contó con las fuerzas suficientes para pelear por la victoria de etapa. "Un gran trabajo de todo el equipo, que hizo todo el esfuerzo para recortarle el tiempo a la fuga. Me hubiera gustado recompensarlos con la victoria, pero no se pudo", afrimó el colombiano.

López entró en la novena posición y perdió 12 segundos con el ganador de la etapa. De a poco, el ciclista colombiano va cogiendo forma. Gracias al resultado de este domingo ascendió siete puestos en la clasificación general. Ahora, se ubica en la decimotercera posición, a nueve segundos de meterse en el top-10, después de tener un inicio de Giro complicado por las dos caídas que sufrió: la primera, antes de largar en la contrarreloj en Jerusalen (primera etapa) y la segunda, en la quinta fracción de la competencia.

No faltó una numerosa escapada de 14 corredores: Berhane (Dimension Data), Masnada y Ballerini (Androni), Cherel (AG2R), Boaro y Visconti (Bahrain) Andreetta (Bardiani CSF), Benedetti (Bora-Hansgrohe), Wellens (Lotto), Carthy (EF), Belkov (Katusha-Alpecin), Brambilla (Trek-Segafredo), Didier (Trek) y Turrin (Wilier) Una aventura que abrió carrera, pero no inquietó para nada al pelotón, que permitió un retraso de ocho minutos en el kilómetro 56. El Mitchelton trabajó en defensa del maillot rosa de Yates, pero echó una mano de oro el Astana por defender los intereses de Miguel Ángel López.

A 26 de meta comenzó la subida al Gran Sasso, a "la Gran Piedra de Italia". Mitchelton ya había dejado claro que Yates iba a pelear por arañar segundos que le pueden venir bien en la crono larga ante rivales como Dumoulin. La fuga languideció hasta extinguirse a tres kilómetros de meta, después de los intentos estériles del italiano Fausto Masnada primero y de su compatriota Ciccone después. El tren azul del Astana filtró el protagonismo final para 20 corredores, que se iban a jugar la etapa.

El primero en entregarse fue Fabio Aru, quien se descolgó en los primeros tirones, luego Froome evidenció apuros para seguir el ritmo de cabeza. Eso lo vio Pinot, quien encendió la mecha a 1.500 metros de meta, en el tramo más duro del ascenso, donde había que retorcerse con las fuerzas que le restaran a cada uno. Entonces Froome ya perdía 25 segundos. Zafarrancho contra el británico, quien ya ve casi imposible optar al triunfo final. A Pinot le contestó Pozzovivo, pero la voz más alta y clara la lanzó Yates.

Después de 26,5 kilómetros al 3,9% de porcentaje medio, con rampas que alcanzaban el 13 y tras ascender el Roccaraso y el Calascio, las fuerzas eran escasas en una jornada de 225 kilómetros. En esas circunstancias apareció Yates vestido de rosa para dejar claro quien es ahora el favorito al Giro 2018. Yates, de la factoría británica del ciclismo en pista, campeón del mundo en 2013, mejor joven del Tour 2017 y ganador de una etapa de la Vuelta en 2016, fortaleció su credibilidad allí donde ganaron el español López Carril en 1971, en 1989 Carlsen y en 1999 Pantani.

El Giro disfrutará este lunes de su segunda jornada de descanso y volverá el martes con la décima etapa, entre Penne y Gualdo Tadino, de 239 kilómetros.

Clasificación general

1. Simon Yates - Mitchelton Scott: 37:37:15

2. Esteban Chaves - Mitchelton Scott: +0:32

3. Tom Dumoulin - Sunweb: +0:38

4. Thibaut Pinot - FDJ: +0:45

5. Domenico Pozzovivo - Bahrain Merida: +0:57

6. Richard Carapaz - Movistar: +1:20

7. George Bennett - Lotto Jumbo: +1:33

8. Rohan Dennis - BMC: +2:05

9. Pello Bilbao - Astanao: +2:05

10. Michael Woods - Education First: +2:25

11. Chris Froome - Sky: +2:27

13: Miguel Ángel López - Astana: +2:34

16. Carlos Betancur - Movistar: +2:46

18. Sergio Luis Henao - Sky: +3:14

Clasificación de la etapa:

1. Simon Yates - Mitchelton-Scott: 5h:54:13

2. Thibaut Pinot - Groupama-FDJ: m.t

3. Esteban Chaves - Mitchelton-Scott: m.t

4. Domenico Pozzovivo - Bahrain-Merida: +0:04

5. Richard Carapaz - Movistar: m.t

6. Davide Formolo - Bora-Hansgrohe: +0:10

7. George Bennett - LottoNL-Jumbo: +0:12

8. Tom Dumoulin - Sunweb: m.t

9. Miguel Angel Lopez - Astana: m.t

10. Giulio Ciccone - Bardiani: +0:24